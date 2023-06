Royal Ascot 2023, deuxième jour : Prince of Wales’s Stakes, Royal Hunt Cup et plus encore – en direct

il y a 3 m 09.19 HAE Pari Queen Mary Stakes (14h30) Beau diamant 11/4

Rallye de secours 6/1

Je dois aimer un gris 8/1

Affaire de minuit 10/1

Baume 14/1

Hors des étoiles 14/1

Baies de genévrier 14/1

Avocat cramoisi 16/1

Flors des Bermudes 16/1

Princesse Chizara 25/1

Tonnerre gracieux 28/1

Cynane 30/1

Bündchen 33/1

Onigiri 35/1

Betties Bay 35/1

Gaden 35/1

Dame Rose Rose 66/1

Cotaï Vision 66/1

Géologue 70/1

Lancement 80/1

Merci mais pas merci 100/1

Lune battue 100/1

Talulabelle 125/1

Callianassa 125/1

Avant chaud 125/1

Mariamne 150/1

L'entraîneur Aidan O'Brien parcourt la piste.

Queen's Hat Stakes (14h) 1 Pêche/Rose 3-1



il y a 23 mois 08h59 HAE Beaucoup de discussions animées sur ITV Racing pour savoir si Frankie Dettori aurait dû obtenir son interdiction de neuf jours hier pour sa course sur Saga. Il n’a pas encore décidé s’il fera appel d’une interdiction de neuf jours qui doit se dérouler du 4 au 12 juillet, ce qui signifie qu’il ne pourra pas monter la favorite probable Emily Upjohn dans le Coral-Eclipse à Sandown le 8 juillet. « Je dois consulter mon équipe juridique et nous déciderons si je vais faire appel ou non », a déclaré Dettori à The Opening Show d’ITV. « Je suis content que personne n’ait été blessé. C’est une de ces choses, le virage arrive très vite après le départ et il peut être très encombré à ce moment de la course, mais je n’ai pas encore eu l’occasion de le traverser correctement. Je vais parler à mes avocats aujourd’hui. « Je pense qu’il est à 100% pour faire appel, je pense qu’il est à 100% pour le réduire massivement et une grande opportunité de le faire annuler. » 🗣Jason Weaver#ITVRacing pic.twitter.com/4U9sJgm5Bh – Course ITV (@itvracing) 21 juin 2023 « Nous ne sommes pas en Australie, nous sommes à Royal Ascot ! » 🗣Jason Weaver ⚔️ @JohnnyMurtagh#ITVRacing pic.twitter.com/mJ2UQL0alO – Course ITV (@itvracing) 21 juin 2023

Aperçu de Queen Mary Stakes (14h30) Greg Bois Un casse-tête diabolique pour commencer la procédure le deuxième jour, avec 27 pouliches – en l'absence de Tiger Belle – sprintant sur les cinq stades d'affilée. Neuf sont invaincus à ce jour, 13 ont gagné lors de leur dernier départ et il est difficile de savoir par où commencer. Les bookmakers font Beau diamantune impressionnante gagnante de son seul départ à Nottingham plus tôt ce mois-ci, la favorite à environ 7-2, et Karl Burke, son entraîneur, sait ce qu'il faut pour décrocher cette course alors qu'il a sellé Dramatized pour gagner il y a 12 mois. Mais il y a toute une série de rivaux qui n'auraient pas besoin de trouver beaucoup d'amélioration pour figurer, y compris Rallye de secours, Born To Rock et Je dois aimer un gris, qui sont également actuellement invaincus. Ils ont également tous des tirages à deux chiffres, comme neuf des 10 derniers vainqueurs de cette course, et dans le décompte final, cette statistique m'attire très légèrement vers le challenger formé aux États-Unis, Avocat cramoisi, près du rail du côté proche en 28. Elle a montré la vitesse de porte et le rythme précoce que vous attendez d'un coureur formé aux États-Unis quand réussi dans le Royal Palm à Gulfstream Park – un « gagnez et vous êtes inscrit » pour le concours d'aujourd'hui – lorsqu'elle a couvert le premier quart-temps en 21,83 secondes, et qu'elle ne s'arrêtait pas lorsqu'elle a touché le fil. SÉLECTION : CRIMSON AVOCAT



Nicholas Clee, auteur de l'excellent Course for Horses, est peut-être sur le point de rétrograder Ascot. #Royal Ascot, Enceinte de Windsor. Pourquoi la musique doit-elle être si forte ? @Ascot



il y a 2h 07.29 HAE Programme complet des courses du mercredi

Queen Mary Stakes – 14h30

(Astuce du Gardien : Crimson Advocate)

Enjeux du palais de Kensington – 15h05

(Conseil du gardien : Adelaise)

Enjeux du Duc de Cambridge – 15h40

(Conseil du gardien : Grande Dame)

Enjeux du Prince de Galles – 16h20

(Conseil du gardien : Luxembourg nb)

Coupe Royal Hunt – 17h

(Conseil du gardien : sieste Dunum)

Enjeux du vase de la reine – 17h35

(Conseil du gardien : Cercle de feu)

Enjeux du château de Windsor – 18h10

(Conseil du gardien : impact maximal)



il y a 2h 07.05 HAE Cortège Royal (14h) 1er chariot

Le roi

La reine

Le comte d’Halifax

La comtesse d’Halifax 2e chariot

Le duc d’Édimbourg

La duchesse d’Édimbourg

Le Rt. Hon. le Seigneur Soames de Fletching

La Dame Sarah Keswick 3e chariot

M. Mike Tindall

Mme Mike Tindall

M. William Haggas

Mme William Haggas 4ème chariot

Monsieur Michel Stoute

Lady Charles Spencer-Churchill

Le Seigneur Lloyd Webber

Lady Lloyd Webber



il y a 2h 07.02 HAE Aperçu de Queen’s Hat Stakes (14h) «Après l’arrivée du favori d’hier (blanc / crème), les bookmakers sont en désaccord sur la couleur du chapeau que la reine Camilla portera le deuxième jour de Royal Ascot», rapporte BestofBets.com. « Le meilleur argent arrive actuellement pour un numéro bleu / marine, qui a toujours été l’une des couleurs » incontournables « de la reine Elizabeth. » 6/4 Bleu

3/1 Rose

4/1 Vert

8/1 Jaune

12/1 Blanc

12/1 Orange

16/1 Rouge

16/1 Violet

25/1 Noir

Un élégant chapeau repéré à la gare de Waterloo.



il y a 3h 06.23 HAE Les non-partants ont été mis à jour, alors ne les mettez pas sur vos bulletins de paris pour les concours de cet après-midi. 14h30 NÉ POUR ROCK Mauvaise portée

14h30 TIGRE BELLE Mauvaise portée

15h05 AL AGAILA Pied meurtri

17h00 MIGRATION Terrain inadapté

18h10 FANDOM Terrain inadapté La prévision est sèche et très chaude.

La célèbre Osborne Gallery de Londres, qui a régulièrement accueilli d'excellentes expositions sur le thème de la course au fil des ans, est l'endroit où aller cet été si vous voulez voir d'autres œuvres merveilleusement organisées. Leur dernière collection s'intitule « Impressions du gazon » et jusqu'au 15 juillet. Les artistes présentés sont Lara Robinson, Jessica Hills, Clementine St John Webster et Michelle McCullagh. The Winner, de Jessica Hills, une scène centrée sur l'empire Ballydoyle/Coolmore qui a été reproduite à plusieurs reprises au fil des ans à Royal Ascot.



Les amateurs de course arrivent sur la piste pour la deuxième journée de la réunion. A chausser pour être là tôt.



il y a 4h 05h43 HAE Frankie Dettori a eu un choc hier et cherchera désespérément un vainqueur cette semaine, lors de son dernier Royal Ascot en selle. Il a des chances décentes, dont une évidente à Gregory, qui fait la queue dans le vase de la reine à 17h35. Gregory, le favori actuel pour le vase de la reine, est arrivé et, espérons-le, pourra fournir à Frankie ce gagnant très important 🏆 #ITVRacing | #RoyalAscot2023 | @FrankieDettori | @thadygosden pic.twitter.com/owJnmoIonr – Course ITV (@itvracing) 21 juin 2023



il y a 4h 05h38 HAE Highfield Princess, qui a couru une excellente course dans la défaite du King’s Stand hier, sera de nouveau aligné samedi dans les QEII Jubilee Stakes. Entraîneur @johnquinnracing a confirmé au podcast de ce matin que Highfield Princess restera @ascot cette semaine avec l’intention de participer au Jubilé du QEII samedi – Nick Chance (@nickluck) 21 juin 2023



il y a 4h 05.18 HAE Au plus tard Chris Stickels, qui a reçu un bâton hier (voir le tweet du pro-parieur Eddie Fremantle ci-dessous), a pesé avec les dernières informations. Le départ pour le deuxième jour est : Bien en ligne droite et Bon, bon à mou par endroits sur le parcours rond. Lectures GoingStick à 8h

(plus la lecture du bâton est haute, plus le sol est rapide):

Côté tribunes : 7,7

Centre : 7,5

Côté éloigné : 7,5

Tour : 6,6 Aucune mise à jour d'Ascot jusqu'à midi. Inutile.

