Parlant de l’histoire du Royal Albert Hall, M. Arnold a déclaré à Sky News: « C’est extraordinaire ce qui s’est passé là-bas, il a organisé le premier marathon en salle au monde en 1909 et il y avait deux personnes – il y avait un Italien et un Anglais et il c’était 524 tours des stands et pour garder 2000 personnes qui sont entrées dans la salle pour le regarder divertir … ils avaient en fait un big band là-dedans. «

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy