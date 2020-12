Le Royal Albert Hall célébrera son 150e anniversaire avec une série de spectacles musicaux – malgré les défis inévitables posés par la pandémie de coronavirus.

Le bâtiment emblématique – qui a été ouvert par la reine Victoria en 1871 – a survécu à deux guerres mondiales, mais il est juste de dire que le COVID-19 est peut-être le plus grand défi du lieu historique à ce jour, le forçant à fermer ses portes au public pendant le verrouillage.

Un programme d’événements comprenant de nouvelles commandes majeures, des grands titres et des événements communautaires historiques débutera le 29 mars 2021 – exactement 150 ans après son ouverture – et se prolongera jusqu’en 2022.

Image:

Membres de l’Institut des femmes à l’extérieur de la salle en 1971



Les moments forts comprennent un concert d’anniversaire spécial, dirigé par le compositeur Bond plusieurs fois primé David Arnold.

Cette collaboration d’un an impliquera des centaines d’écoliers locaux, des membres de la communauté et les retraités de Chelsea.

Le chorégraphe de Swan Lake, Matthew Bourne, mettra en scène The Car Man – sa version contemporaine du célèbre opéra Carmen de Bizet.

Image:

Le Royal Albert Hall a traversé deux guerres mondiales, maintenant il fait face aux défis d’une pandémie



Bourne a déclaré à Sky News: « Je n’ai jamais fait jouer ma compagnie ici auparavant, donc je suis absolument ravi.

« Ce lieu compte tellement pour moi. Je pense toujours que l’Albert Hall n’est pas seulement le lieu le plus emblématique de Londres, mais aussi le pays … donc jouer quelque chose qui n’a jamais été vu auparavant ici, sur un plus grand, agrandi, la scène spectaculaire est vraiment incroyable.«

Il dit qu’ils doublent le casting et l’orchestre, et qu’ils élargiront également la scène dans l’arène: « Nous allons avoir une sorte de route à travers l’arène jusqu’à la scène … à travers le public. »

Image:

Matthew Bourne est connu pour ses interprétations contemporaines d’œuvres traditionnelles – photo Swan Lake



Le compositeur et musicien primé Nitin Sawhney organisera un festival d’une semaine célébrant la vie et les contributions des immigrants au cours des 150 dernières années.

Il a déclaré à Sky News: « Le Royal Albert Hall est pour moi un endroit que je me sens personnellement très connecté. J’ai joué ici à plusieurs reprises.

« L’année dernière, nous étions ici avec la chorale et les cordes et avons joué un grand spectacle pour vendre les foules, donc ce sera charmant de revenir après toute cette folie autour COVID-19[feminine. «

Le festival d’une semaine de Sawhney, intitulé Journeys – 150 Years of Immigration, défend la contribution des immigrants au cours des 150 dernières années.

C’est un sujet qui, selon lui, aurait été proche du cœur de l’homonyme du bâtiment: «Prince Albert aurait défendu la diversité ici, donc de ce point de vue, je veux vraiment célébrer les immigrants en même temps que faire l’histoire avec la salle comme bien. «

Il a également son propre spectacle – un oratorio pour cordes spécialement commandé et un choeur – qui aura lieu dans la salle en septembre 2021.

Image:

Nitin Sawhney, compositeur et musicien primé à plusieurs reprises



Les autres artistes qui ont aidé le lieu à célébrer son anniversaire incluent Patti Smith, KT Tunstall, Gregory Porter, Nile Rodgers et Alfie Boe.

Il y aura également la grande révélation de la restauration achevée de la façade historique de la salle, après quatre années de travail minutieux.

Le directeur général de la salle, Craig Hassall, a déclaré à Sky News: « Tous les échafaudages sont partis, les horribles Portakabins sont partis. Elle brille absolument à l’extérieur. Nos équipes ont travaillé très dur dans les coulisses et ont fait un travail incroyable et le tout. La salle est plus belle que je ne l’ai jamais vue, c’est comme si elle venait d’ouvrir ses portes.«

Il a dit qu’il y avait un point au début de la pandémie quand il craignait que la salle ne s’ouvre plus jamais, mais il se sent beaucoup plus confiant et optimiste maintenant.

« Depuis son ouverture, ce lieu extraordinaire a été témoin et a joué un rôle central dans le changement sismique culturel et social », a-t-il déclaré.

«Les intérêts, les mœurs et les mœurs sociales du peuple ont peut-être changé, mais ce bel édifice et ce qu’il représente reste le même un siècle et demi plus tard: un lieu de rencontre, un reflet de la Grande-Bretagne contemporaine et une maison pour des performances vivantes et des événements d’envergure internationale. «

Rendant hommage à son arrière-arrière-grand-père dans un livre commémoratif, la reine déclare: « Je suis la marraine du Royal Albert Hall depuis 1953, et ma famille et moi avons profité de nombreux événements, dont le festival annuel du souvenir de la Royal British Legion , le centenaire de l’Institut des femmes, et même la célébration de mon 92e anniversaire.

« Alors qu’il entame ses 150 prochaines années, j’espère que le Royal Albert Hall continuera de prospérer et que beaucoup plus de gens auront l’occasion de se faire leurs propres souvenirs de ce magnifique bâtiment ».

La reine Victoria a nommé la salle à la mémoire de son mari, le prince Albert, dans le but de créer un lieu qui démocratiserait et ferait la promotion des arts et des sciences.

Les célébrations de Noël dans la salle débuteront avec des chants de Noël – mais avec un public plus restreint que d’habitude – le 9 décembre, sous la direction de la Royal Choral Society, qui s’y produit chaque année depuis 1872. Les services seront également diffusés en direct.

Une liste complète des événements anniversaire prévus est disponible sur le site Web du Royal Albert Hall.