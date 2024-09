Roy Wood Jr. veut combler le vide de la comédie avec « Have I Got News for You »

Lorsque Roy Wood Jr. pratiquait un sport au lycée, il passait beaucoup de temps à s’échauffer sur le banc – une expérience qui l’a préparé à une carrière dans la comédie.

« Votre travail en tant que remplaçant consiste à trouver des insultes contre l’autre équipe. J’étais fier d’écrire des insultes à lancer à d’autres jeunes de 15 ans », a déclaré Wood lors d’une récente interview sur Zoom. « Si je pouvais faire rire l’arbitre, c’était comme une pause pour applaudir. Si je pouvais faire rire les parents, c’était la pause debout. »

En marge de l’émission, Wood a découvert qu’il était drôle, un talent qu’il a perfectionné sans relâche au cours des décennies qui ont suivi. Après des années de tournées non-stop, Wood a connu sa grande percée en 2015, lorsqu’il est devenu correspondant du « Daily Show » de Comedy Central. Son sens de l’humour ironique et ses prises de position acerbes sur des questions telles que la race et la justice pénale ont fait de lui une vedette de l’émission de fin de soirée connue pour avoir lancé des talents comiques. Mais peu de temps après un passage bien accueilli en tant que présentateur du dîner des correspondants de la Maison Blanche l’année dernière, Wood a annoncé qu’il quitterait « The Daily Show ». La nouvelle, qui est arrivée au milieu d’une recherche longue et compliquée pour trouver un animateur pour remplacer Trevor Noah, qui a démissionné en 2022 après sept ans à la rédaction, a été un coup dur pour les fans qui le considéraient comme le successeur idéal.

Il n’a cependant pas fallu longtemps à Wood pour retomber sur ses pieds : samedi, le comédien fera ses débuts en tant qu’animateur de « Have I Got News for You », une émission sur CNN qui abordera les gros titres de la semaine et tentera de combler un vide dans le paysage de la comédie d’actualité.

Une version américaine de l’émission de la BBC du même nom, diffusée sur les ondes britanniques depuis 1990, « Have I Got News for You » réunira des invités du monde de la politique et du divertissement qui s’affronteront dans un quiz d’actualité au rythme rapide. Aux côtés de Wood, les vétérans de la comédie Michael Ian Black et Amber Ruffin, qui sont les capitaines d’équipes rivales. Si les émissions de débats humoristiques sont une institution au Royaume-Uni, l’équivalent le plus proche aux États-Unis pourrait être l’émission de quiz de NPR « Wait Wait… Don’t Tell Me ». « Have I Got News for You » abordera l’actualité, mais avec une touche plus légère et plus agile, a déclaré Wood.

Roy Wood Jr. affirme que l’émission est « une opportunité de parler de l’actualité, mais nous pouvons l’assaisonner à notre goût, en termes de profondeur avec laquelle nous voulons aborder un sujet particulier ». (Oliver Farshi / Pour le Times)

« Nous nous trouvons dans un endroit très intéressant, entre Jimmy Fallon et le Daily Show », explique Wood, tout en alternant entre deux boissons, l’une rose fruitée, l’autre verte et saine. « C’est l’occasion de parler de l’actualité, mais nous pouvons l’assaisonner à notre guise, en fonction de la profondeur avec laquelle nous voulons aborder un sujet particulier. »

Après avoir passé tant de temps au « Daily Show », où chaque article, aussi ridicule soit-il, mettait en avant un point de vue politique, Wood a hâte de se lâcher.

« Je n’ai plus à supporter le fardeau de devoir argumenter à chaque fois », a-t-il déclaré. « C’est l’occasion de vivre d’abord avec les blagues, puis avec les opinions. »

Pour Wood, l’intersection entre l’information et le divertissement est un terrain familier. Il a étudié le journalisme audiovisuel à la Florida A&M University, une école historiquement noire, et son père, Roy Wood Sr., était un journaliste radio pionnier connu pour sa couverture du mouvement des droits civiques et des pelotons noirs au Vietnam, qui a cofondé le premier réseau de radio noir.

Mais Wood a aussi été attiré par la comédie dès son plus jeune âge, en regardant des films des frères Zucker et des émissions de Nickelodeon comme « You Can’t Do That on Television » et « Clarissa Explains It All ». Lorsque la société de télévision par câble de sa ville natale de Birmingham, en Alabama, a acheté Comedy Central, il a découvert le stand-up comedy, mais ce n’est qu’à l’université qu’il a décidé de s’y essayer. Il a commencé par des soirées open mic à l’université d’État de Floride, située à proximité, « pour pouvoir revenir dans le calme pittoresque de mon propre campus si j’échouais ».

Après avoir obtenu son diplôme, au lieu de chercher un emploi dans le journalisme, il a été embauché comme animateur radio matinal à la station de Birmingham où son père avait travaillé. Comme il remplaçait le comédien Rickey Smiley, dont les canulars téléphoniques étaient populaires auprès des auditeurs, Wood a été obligé de maîtriser lui aussi cet art. « J’ai fait ce que j’ai pu pour les rendre très efficaces, sans me rendre compte qu’avec le recul, ces canulars téléphoniques étaient le terrain d’entraînement idéal pour les interviews de simples citoyens dans le Daily Show », a-t-il déclaré.

Il a continué à parcourir le pays et à faire des spectacles de stand-up. Les premiers sketchs de Wood n’étaient pas très politiques, mais en grandissant, il a commencé à explorer des thèmes à caractère social qui étaient « intrinsèquement enfouis dans mon subconscient », a-t-il déclaré, en raison de son éducation dans les communautés noires du Sud.

« Plus on est au courant de ce qui se passe dans le monde, plus on se dit : « Waouh, c’est de ça que parlait mon père. Le gouvernement s’en fiche », a-t-il déclaré. « Dans toutes ces conférences auxquelles j’assistais avec mon père, où j’étais juste au fond de la salle à jouer sur ma Game Boy sans y prêter attention, il parlait en fait de choses réelles. Cela a commencé à devenir plus évident dans mon travail. Une fois que j’ai eu le Daily Show, j’ai dû admettre que je n’étais qu’une version plus drôle de mon père. »

Wood a rejoint « The Daily Show » au moment même où le Sud-Africain Noah prenait la relève de Jon Stewart, insufflant au célèbre talk-show de fin de soirée une perspective plus jeune, plus diversifiée et plus mondiale sur l’actualité. Le mandat de Wood a débuté quelques mois après que Donald Trump a annoncé sa première candidature à la Maison Blanche, a coïncidé avec la montée du mouvement Black Lives Matter et a couvert la pandémie de COVID-19 et l’insurrection du 6 janvier. C’était, pour le moins qu’on puisse dire, une période compliquée pour faire de la comédie politique.

(Oliver Farshi / Pour le Times) (Oliver Farshi / Pour le Times)

« La chose la plus importante que j’ai apprise en regardant Trevor Noah, c’est de ne pas laisser la colère polluer votre sens de l’humour. Ce qui se passe en Amérique est exaspérant, mais dès que vous vous laissez consumer par la colère, vous perdez votre capacité à vous moquer de tout », a-t-il déclaré.

Wood se souvient de l’épisode enregistré le jour où l’officier qui a tué Philando Castile a été déclaré non coupable. « Je me souviens que Trevor n’a pas laissé la colère mais la compassion guider le segment. Si je me souviens bien, il n’y avait pas une seule blague dans ce premier acte », a-t-il déclaré. « Il a juste parlé sincèrement à la caméra de notre situation en tant que pays. Il y a eu tellement de moments où Trevor aurait pu utiliser cette chaire pour insulter l’Amérique, et il ne l’a jamais fait, mais a plutôt utilisé le calme comme un scalpel plus précis. »

Noah a quitté l’émission brusquement fin 2022, et plusieurs invités, dont Wood, ont auditionné pour le remplacer. Lorsqu’il est devenu évident que l’ancien favori Hasan Minhaj n’obtiendrait pas le poste, Wood a commencé à s’inquiéter du fait qu’il n’y avait aucun plan pour The Daily Show alors que l’année électorale approchait et que des changements massifs étaient en cours au sein de la société mère de Comedy Central, Paramount Global. « À ce moment-là, le retour de Jon Stewart n’était pas au programme », a-t-il déclaré. « Pour moi, je me demandais : « Quelle sera ma vie après The Daily Show ? S’ils choisissent quelqu’un qui ne veut pas de moi comme correspondant, alors que vais-je faire l’année prochaine ? » »

Il s’est dit : « Si je dois un jour trouver un endroit où atterrir, je devrais simplement commencer ce processus maintenant. »

« Have I Got News for You » arrive à un moment où l’humour d’actualité est en baisse à la télévision, alors que les chaînes réduisent la programmation politique qui a explosé pendant l’administration Trump. Mais « Have I Got News for You » vise à combler un vide pour les émissions qui se situent à mi-chemin entre la culture pop et la politique. « Nous essayons de discuter de sujets qui ont des enjeux sans en mettre sur eux », a déclaré Wood, notant que l’émission sera enregistrée le vendredi, ce qui lui donnera un avantage sur les informations de dernière minute.

« Roy n’est pas journaliste, ni présentateur de nouvelles, mais il pourrait certainement l’être. Il se trouve être hilarant », a déclaré Ruffin, qui a animé sa propre émission de fin de soirée sur Peacock pendant trois saisons. « Roy connaît toutes les actualités actuelles, mais aussi leur histoire, ce qui est incroyable pour moi. Même quand vous pensez : « Oh, eh bien, il ne va pas avoir l’histoire derrière tout ça », il la connaît. »

« Roy a une certaine gravité. Il a l’impression d’avoir sa place dans ce fauteuil », a déclaré Black, louant l’aisance de Wood en tant que comédien. « Il a juste l’air d’un type avec qui vous pourriez passer du temps autour du gril lors d’un barbecue, alors que je suis le type qui va vous demander : « Vous avez des hamburgers impossibles ? » »

Wood s’est préparé en prenant des notes sur Steve Harvey dans « Family Feud », car il est « le roi de l’écoute de choses ridicules, de la pause et de la réaction, puis de la remise sur les rails ». Quant aux invités de rêve, il veut inviter autant de politiciens et de personnalités de l’actualité en exercice que possible, et les tenir responsables, d’une manière amusante. Comme il le dit, « Rions de l’empereur qui n’a pas de pantalon, puis invitons le tailleur de l’empereur et découvrons : « Pourquoi n’as-tu pas donné de pantalon à l’empereur ? » »

Et même s’il est enthousiasmé par « Have I Got News for You », il garde l’esprit ouvert quant à l’avenir.

« Si le Daily Show m’appelle, je ne vais pas les envoyer sur la messagerie vocale », a-t-il déclaré, « mais je sors avec quelqu’un. »