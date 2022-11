Roy Wood Jr. et Dulce Sloan parlent de l’élection de Herschel Walker, GA

Cachez vos enfants ! Cachez Ya Waffle House ! (La première partie est réservée à Herschel Walker et Herschel Walker.) “The Daily Show with Trevor Noah” est en ville pour la semaine électorale, filmant des épisodes très spéciaux et nous avons eu la chance de rattraper les contributeurs Dulce Sloan et Roy Wood Jr sur le spectacle.

La rédactrice en chef du contenu de BOSSIP, Janeé Bolden, a discuté avec Dulce et Roy pendant qu’ils dégustaient de délicieuses spécialités du sud de – vous l’avez deviné – Waffle House.

C’était tout à fait approprié étant donné que Trevor et Roy ont lancé les épisodes de cette semaine avec une bagarre spéciale de style Waffle House avec le genre de camée de célébrités qui ne se produit qu’à Atlanta. Si vous avez manqué l’émission de lundi, vous pouvez visionner le clip ci-dessous :

Étant donné que Dulce et Roy sont tous deux sudistes, nous avons commencé l’entretien en demandant à chacun d’eux leur commande de Waffle House.

“Le steak au fromage au bacon du Texas fond, puis mes galettes de pomme de terre sont dispersées, étouffées et recouvertes, mais je les ai dispersées, étouffées et recouvertes de poivre parce que je savais que je n’allais pas pouvoir obtenir de sauce piquante”, a déclaré Dulce Sloan à BOSSIP. .

“Triple fromage brouillé, pain grillé au blé, gruau de fromage dans un bol”, a déclaré Roy Wood Jr. à BOSSIP. t obtenir autant. J’ai fait le calcul. C’est scientifique ici.

Lorsque les contributeurs du “Daily Show” n’étaient pas occupés à visiter leur restaurant préféré d’Atlanta, ils tournaient chez l’invité du “Daily Show”, T-Pain, qui devrait apparaître en tant qu’invité dans l’épisode de mardi.

“Nous avons fait une ouverture à froid chez T-Pain qui commencera le spectacle”, nous a dit Roy Wood Jr. “C’est un invité, mais il a également eu la gentillesse de nous laisser sortir dans son domaine somptueux dans des parties de la Géorgie que je ne peux pas dicter. T-Pain est originaire de Floride, mais au cours des vingt dernières années, sa musique et son son ont été aussi influents à Atlanta que n’importe quel artiste que vous pouvez nommer et cela s’est également diffusé partout ailleurs. Criez à la radio Nappy Boy parce qu’ils ont été très gentils avec nous.

« L’homme qui nous a donné à boire ? Dulce a ajouté.

“Et nous les avons bu”, a poursuivi Roy.

“Et je me suis saoulé !” Dulce a terminé, ajoutant plus de paroles de “Buy You A Drink”. «Si vous avez déjà eu des problèmes de grammaire et de temps, en tant qu’enfant, cette chanson est une excellente leçon. Vous pourriez apprendre la grammaire, vous pouvez apprendre les temps, vous apprendrez à froid les noms.

Si vous n’êtes pas familier avec la discographie de T-Pain, vous manquez une bonne blague. Il est clair que c’est le genre d’improvisation que Dulce et Roy apprécient régulièrement. C’est le genre de synergie qui a permis à “The Daily Show” de remporter sept nominations aux Emmy Awards cette année.

Ce qui est encore plus cool pour nous, c’est que “The Daily Show” a été l’endroit où se tourner alors qu’une grande partie de l’actualité américaine et de la politique américaine ne semble pas avoir beaucoup de sens.

“Quand vous regardez l’émission, et l’histoire et la relation avec l’émission, la relation de l’émission avec les politiciens, faire confiance au Daily Show pour parler des problèmes”, a déclaré Wood Jr. “Vous avez Stacey Abrams qui est déjà entrée [Monday night’s guest] et Raphael Warnock est censé passer. Warnock vient sur le spectacle. Là. Putain je l’ai dit. Warnock et Dominique Wilkins, membre du Temple de la renommée des Hawks d’Atlanta.

L’apparition de Warnock n’avait pas été rendue publique avant notre entretien – en partie, a expliqué Wood Jr., en raison des horaires changeants. Si lundi était une indication, il n’y a pas de limite au calibre des invités que le spectacle accueillera cette semaine.

“Un candidat comme Warnock, décidant de venir dans notre émission cette semaine alors que nous sommes en Géorgie, je pense que c’est une de ces choses”, a ajouté Wood Jr. “C’est génial qu’ils nous fassent confiance pour avoir le type de téléspectateurs qui peuvent digérer ce qu’ils ont à dire sur les choses et je pense que c’est cool.”

Pendant que nous parlions de politique, nous avons fait savoir à Dulce Sloan et à Roy Wood Jr. que l’interview ne serait pas complète sans qu’ils soumettent leur titre de style Bossip sur Herschel Walker pour que nous le partagions avec les lecteurs.

“Vous voyez, vous n’avez pas raison, vous auriez dû nous laisser écrire cela”, a déclaré Wood Jr. “Vous ne pouvez pas simplement nous mettre dans l’embarras comme ça.”

“Le titre de mon Bossip, “Campagnes Doofus sans casque avec la caucase d’un candidat caucasien commotionné qui se fait passer pour un candidat de couleur”, nous a dit Wood Jr. “Chaque titre de Bossip pourrait honnêtement être” Des campagnes Doofus sans casque avec la caucase d’un candidat caucasien commotionné qui se fait passer pour un candidat de couleur “.

Dulce Sloan a également partagé un titre Bossip pour Herschel Walker :

“Messy Family Nonsense: Votre oncle ivre essaie maintenant d’être sénateur, qui a laissé cet homme faire ça?”

Comment pensez-vous que les contributeurs de “The Daily Show” ont fait avec leurs titres Bossip ?

