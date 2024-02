Roy Wood Jr. confirme qu’Hasan Minhaj a été choisi comme animateur de « The Daily Show »

Roy Wood Jr. a partagé ce type Spectacle quotidien le correspondant Hasan Minhaj devait prendre la relève en tant qu’animateur du programme d’information satirique après le départ de Trevor Noah, mais tout s’est “effondré” après cela New yorkais profil.





La révélation est venue lors de l’apparition de Wood dans l’émission du comédien Mike Birbiglia. Travailler dessus podcast, après que Birbiglia ait plaisanté en disant que Wood avait inséré l’histoire de Minhaj dans le New Yorker. “C’est littéralement pour ça que tout s’est effondré”, a déclaré Wood après un grand rire.





“D’après ce qu’on m’avait dit, Hasan allait être le gars”, a déclaré Wood, notant que sa première réaction avait été : “D’accord, cool, donc je vais passer du temps ici le reste de l’année, et nous verrons.” ce qu’Hasan veut faire, quelle est sa vision, si j’y corresponds. J’essaie toujours de vendre ma propre sitcom, d’écrire des films, il y a d’autres choses que je veux faire, mais voyons voir.”









Parce que, comme l’a dit un jour son collègue correspondant Ronny Chieng, « la meilleure émission de comédie est L’émission quotidienne,” Wood a déclaré, ajoutant plus tard : ” Le New yorkais ” L’article sort, et puis le buzz est qu’il y a un changement à Comedy Central quant à savoir si Hasan sera toujours le gars ou non, ce qui s’est finalement transformé en qu’il ne sera plus le gars. ”





Les représentants de l’émission et Minhaj n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’EW.





Le septembre 2023 New yorkais a rapporté que Minhaj avait embelli des anecdotes dans son matériel de stand-up. Minhaj a reconnu qu’elles étaient embellies, notant que les histoires étaient enracinées dans une « vérité émotionnelle » et que les arguments plus larges qu’il essayait de faire valoir sur la race en Amérique justifiaient son hyperbole. “La punchline vaut la prémisse romancée”, a-t-il déclaré dans le profil.





Roy Wood Jr. et Hasan Minhaj.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images





Après qu’il soit devenu clair que Minhaj “n’allait pas être le gars, la question était simplement : ‘Quel va être le processus maintenant ?'”, a déclaré Wood. “À mon avis, ils ne pouvaient pas expliquer de manière suffisamment adéquate ce que serait ce processus et si je m’intégrais ou non à ce processus.”





Wood a quitté la série en octobre 2023 après huit ans de correspondance. Il est récemment devenu viral lors des Emmy Awards de cette année après avoir prononcé de manière pas si subtile « s’il vous plaît, engagez un hôte » depuis la scène après Le spectacle quotidien a décroché le prix de la série de discussions exceptionnelle. L’émission alternait entre les hôtes invités depuis la sortie de Noah en décembre 2022 et a récemment fait appel à l’animateur d’OG Jon Stewart comme hôte à temps partiel.





