Roy Wood Jr. annonce sa décision de quitter « The Daily Show »

Roy Wood Jr. révèle qu’il quitte « The Daily Show » et qu’il se concentrera sur d’autres projets et opportunités commerciales.

En décembre dernier, Trevor Noah a hébergé Le spectacle quotidien pour la toute dernière fois avant de repartir vers le coucher du soleil après sept ans. Depuis lors, l’émission a testé d’autres animateurs, mais c’est surtout Roy Wood Jr. qui a assumé ces fonctions. Bien sûr, l’animation de Wood a été un échec instantané car il connaît le public et le personnel.

Selon Radio Nationale PubliqueWood quitte maintenant la série avant de reprendre le tournage ce mois-ci après ne pas s’être vu proposer le poste d’animateur.

« Je ne peux pas proposer un plan B tout en travaillant sur le plan A », déclare Wood, qui a décidé qu’il ne voulait pas être dans le Daily Show en tant que correspondant en attendant que quelqu’un d’autre prenne le poste le plus élevé. « Le métier de correspondant… ce n’est pas vraiment un métier où l’on peut jongler avec plusieurs choses. [And] Je pense que huit ans, c’est une bonne période.

Dans un communiqué de presse annonçant son départ, Roy semblait enthousiasmé par l’avenir. Il admet même être disposé à travailler avec son ancienne famille du Daily Show à l’avenir.

« Après huit années extraordinaires au Daily Show, où j’ai pu poursuivre mes curiosités comiques et politiques avec certains des meilleurs scénaristes, producteurs, équipes et correspondants que l’on puisse espérer, j’ai pris la décision de passer à autre chose.

Je suis reconnaissant à Trevor Noah, Paramount et surtout Comedy Central de m’avoir donné la possibilité de produire également trois émissions spéciales de stand-up d’une heure, de m’avoir permis d’animer deux podcasts primés, de m’avoir permis d’écrire et de tourner mon propre pilote de comédie, d’écrire un film, et bien plus encore. J’ai hâte de trouver d’autres moyens de collaborer avec eux à l’avenir.

D’ici là, j’ai hâte de nourrir de nouvelles idées et de voir ce que l’avenir me réserve dans les sables mouvants de la télévision de fin de soirée, des comédies scénarisées et de tout ce que les dieux de la comédie pourraient me réserver en 2024 et au-delà.