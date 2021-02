Roy Williams remporte la 900e victoire en carrière alors que la Caroline du Nord bouleverse le numéro 9 de l’État de Floride

CHAPEL HILL, Caroline du Nord – Juste avant de rencontrer un défilé de bosses à la poitrine de ses coéquipiers samedi, l’un après l’autre pour célébrer la victoire importante que la Caroline du Nord avait obtenue et la performance substantielle qu’il avait produite, Walker Kessler s’est arrêté pour prendre quelques de regards autour du Smith Center et imprégnez-vous de la scène.

Un moment à savourer, c’est sûr.

«C’était la première fois que je vivais quelque chose comme ça», a déclaré plus tard le étudiant de première année de 7 pieds 1 pouce, haussant les épaules et se frottant les bras. «J’ai des frissons et j’en souris un peu.»

Kessler a livré le match de sa jeune carrière pour aider les Tar Heels à vaincre le Florida State 78-70 au neuvième rang. L’UNC a vaincu l’équipe de première place de la Conférence de la côte atlantique après s’être sortie d’un déficit de 16 points, ce qui a permis à l’entraîneur Roy Williams d’atteindre 900 victoires en carrière.

Tout cela s’est déroulé devant un public pour la première fois cette saison – environ 3200 fans, dont beaucoup d’étudiants de l’UNC, ont été autorisés à entrer dans le bâtiment – et est finalement devenu un autre tournant imprévisible dans cette saison mouvementée pour la Caroline du Nord.

Kessler est sorti du banc et a fourni les meilleurs résultats de la saison avec 20 points, huit rebonds et quatre tirs bloqués, une contribution improbable qui a alimenté les Tar Heels (15-8 au total, 9-5 ACC).

La Caroline du Nord a suivi sa pire défaite de la saison, le trébuchement de mercredi soir contre Marquette, avec sa meilleure victoire de la saison ici en battant les Seminoles (14-4, 10-3).

Kerwin Walton a ajouté 13 points et RJ Davis et Caleb Love ont récolté 12 points chacun. La Caroline du Nord a craché 21 revirements, dont 14 au cours de la première mi-temps tout en prenant un retard de 39-23, mais a coulé 27 des 30 lancers francs en se stabilisant.

Ensuite, Kessler, fraîchement trempé dans les vestiaires, portait un T-shirt commémorant la victoire historique de Williams qui était trempé dans certains endroits avec des taches humides.

«Tous ces gens qui nous encouragent, je pense que cela nous a définitivement donné beaucoup d’énergie», a déclaré Walton. «Je ne sais pas combien de personnes il y avait là-dedans, mais c’était comme si c’était beaucoup de monde par la façon dont ils criaient.

Les 17 points de RayQuan Gray et les 12 points de Scottie Barnes ont dominé l’état de Floride.