Mises à jour en direct de l’ISL 2020-21 NorthEast United FC vs ATK Mohun Bagan: NorthEast United FC sont de niveau 1-1 avec ATK Mohun Bagan alors qu’ils cherchent à éviter de nouvelles dérapages et à obtenir leur deuxième victoire consécutive dans le Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 lors du match n ° 72 au stade Fatorda mardi. Roy Krishna marque l’égalisation pour ATKMB. Mashoor Shereef frappe le poteau avec sa tête sur un centre de Gallego. Luis Machado trouve le fond des filets à la 60e minute pour mettre NEUFC en tête. Les deux équipes ont pris un bon départ et une demi-chance est revenue à Javi Hernandez. NorthEast United FC nous met en route. L’ATKMB avait battu NEUFC 2-0 lors de la dernière rencontre le 3 janvier 2021. Le NorthEast United FC, qui est juste à l’extérieur du Top 4, aura désespérément besoin de se maintenir dans la course aux éliminatoires alors que l’ATK Mohun Bagan, qui se bat toujours pour la première place cherchera à combler l’écart avec Mumbai City FC en haut du tableau. Suivez toutes les mises à jour en direct de NorthEast United FC vs ATK Mohun Bagan sur le blog de News18 Sports. Hier, le Chennaiyin FC a tenu le Mumbai City FC en tête du classement à un match nul 1-1.

Le NorthEast United FC a cassé une série de sept matchs sans victoire lors de son match précédent en battant le Jamshedpur FC 2-1 lors de son premier match depuis le limogeage de l’entraîneur-chef Gerard Nus. Désormais, ils chercheront à décrocher leur quatrième victoire de la saison et une seconde au trot face à l’ATK Mohun Bagan, qui a devancé le Chennaiyin FC lors de leur précédente rencontre. ATKMB en a remporté deux, fait match nul deux et en a perdu un lors de ses cinq derniers matches et après une victoire dans le temps d’arrêt contre Chennaiyin, ils voudraient une victoire plus confiante et solide contre NEUFC.

La nouvelle acquisition de NEUFC, Deshorn Brown du Bengaluru FC avait marqué le vainqueur lors de leur match précédent et ils espèrent qu’il pourra continuer sur ce front. « C’est un style différent de ce que joue Bengaluru », a expliqué Brown, avant l’affrontement avec ATKMB. « Je pense que nous aurons plus d’occasions de marquer ici. J’aime le style et ça fera mieux pour moi à long terme aussi. La différence est que ces gars-là, ils ont essayé de pénétrer au milieu par rapport à Bengaluru. , ils essaient de sortir largement et de jouer des centres, mais la livraison des centres n’est pas excellente, ce qui rend vraiment difficile pour les attaquants de marquer. «

Pour ATKMB, il s’agit de rester à la poursuite du Mumbai City FC dans l’espoir qu’il dérape. Les hommes d’Antonio Lopez Habas sont partis tard pour remporter leur précédent match contre le Chennaiyin FC et l’entraîneur espagnol comprend que NEUFC représentera également un défi difficile. « Je pense que l’équipe a bien joué pendant 90 minutes contre Chennnaiyin », a-t-il déclaré. « Les joueurs ont compris que nous devions gagner le jeu. Nous avons changé le système de jeu et avec ce nouveau système, il était possible de marquer plus de buts. Nous devons respecter nos adversaires et nous devons être à notre meilleur. pour gagner le match », a ajouté Habas. « C’est un adversaire difficile. Ils ont de bons joueurs et ils vont nous compliquer la tâche. »