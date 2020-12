La première mi-temps appartenait aux Mariners malgré que Goa se taillât la part du lion. Ils ont annulé la menace d’attaque des Gaur et contrôlé le milieu de terrain, l’équipe de Juan Ferrando n’ayant pas réussi à enregistrer un seul tir cadré.

Le côté de Habas, en revanche, avait l’air vif en attaque et s’est forgé quelques bonnes chances mais n’a pas réussi à sortir de l’impasse.

David Williams a eu une chance précoce de mettre ATKMB en tête à la 9e minute. Krishna a sauté sur une passe ratée d’Edu Bedia et l’a joué à Pronay Halder, qui a écorché le ballon pour Williams dans la surface. Le lob de l’Australien a été récupéré en toute sécurité par le gardien de Goa, Mohammad Nawaz, qui s’est précipité hors de sa file d’attente à temps.

Alors que les hôtes étaient heureux de s’asseoir et d’absorber la pression, Goa n’a pas réussi à pénétrer la défense adverse et n’a pas pu tester le gardien de l’ATKMB Arindam Bhattacharja.

ATKMB a de nouveau failli prendre la tête juste avant la mi-temps dans ce qui était la meilleure chance du match. Cependant, ils ont été refusés par les boiseries.

Recevant une longue boule diagonale de la gauche, Williams a coupé à l’intérieur en faisant de l’espace après une touche délicieuse. L’attaquant a lancé un pilon qui a réussi à battre Nawaz mais pas le montant.

Goa a commencé la seconde période avec vigueur et a réussi à créer de meilleures chances. Ils ont enregistré leur premier tir cadré à la 56e minute. Alexander Jesuraj a fouetté un centre dans la surface pour un Noguera non marqué, dont la tête était droite à Nawaz.

Les Gaur ont effectué deux substitutions offensives après l’heure, amenant Brandon Fernandes et Jorge Ortiz Mendoza, dont les arrivées leur ont donné un élan bien nécessaire.

Goa avait une demande de pénalité à la 79e minute mais l’arbitre ne l’a pas jugé ainsi. Les tables ont tourné quelques minutes plus tard alors que ATKMB a remporté un penalty à l’autre bout et a finalement pris la tête grâce à Krishna, qui a marqué son cinquième but ISL de la campagne. Krishna a été ramené dans la surface après un tacle intempestif du remplaçant Aibanbha Dohling. Le Fidjien a percuté son coup de pied dans le coin inférieur gauche, laissant Nawaz sans aucune chance.