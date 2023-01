Roy Keane sur Marcus Rashford: Penny a chuté avec la «machine de combat maigre» de Man Utd | Nouvelles du football

Marcus Rashford ressemble à une “machine de combat maigre” selon Roy Keane, qui a félicité l’attaquant pour avoir pris ses responsabilités après un 10e but en 10 matchs.

Manchester United a pris le contrôle total de sa demi-finale de la Coupe Carabao contre Nottingham Forest avec une victoire 3-0 au match aller au City Ground, Rashford ouvrant le score avec une belle course en solo qui en dit long sur la confiance actuelle de l’attaquant anglais.

Keane a déclaré: “Nous étions au bord du terrain lorsque les joueurs sont sortis et il avait l’air maigre. Vous ne voudriez pas être contre lui – tout le meilleur.

“Il ressemble à une machine de combat maigre.

Marcus Rashford a placé Manchester United en tête contre Nottingham Forest après une brillante course en solo et a terminé au premier poteau



“Parfois, c’est une question de confiance – c’est là qu’il atteint son apogée maintenant. Il a joué beaucoup de matchs pour United et de grands matchs pour l’Angleterre ces dernières années.

“Parfois, le sou baisse pour un joueur en termes de prise de décision et de mise du ballon au fond du filet. Et ils ont eu besoin de lui.

“Le point d’interrogation que j’ai eu sur Marcus au cours des dernières années est, a-t-il cette personnalité pour prendre la relève?

“United a eu de grands attaquants au fil des ans, et je pense qu’ils ont besoin de quelqu’un comme ça. Marcus doit dire qu’il veut que cette responsabilité soit l’homme principal. Les meilleurs joueurs se présentent semaine après semaine. On dirait qu’il est maintenant profiter de cette responsabilité, ce qui est formidable à voir.”

Temps forts de la demi-finale aller de la Carabao Cup entre Nottingham Forest et Manchester United



Lorsqu’on lui a demandé si Cristiano Ronaldo quittant le club avait aidé la confiance de Rashford, Keane a répondu : “Quand un joueur quitte le club, la responsabilité incombe à un autre joueur.

“Il a 25 ans, ce n’est pas un enfant, parfois quand le moment est venu, vous pouvez être prêt pour cela. Il n’a plus de blessures désagréables à l’aine, il semble l’avoir éclairci. Il a l’air dans un super endroit mentalement, aussi, ce qui est énorme. Il a dit qu’il estimait qu’il s’était trop éloigné du football – et qu’être un footballeur de haut niveau était déjà assez difficile.

“Donc, mettre les autres choses en veilleuse et se concentrer sur le fait d’être un joueur de premier plan pour Manchester United lui a permis de bien définir ses priorités.”

Michael Dawson ajouté à Sports du ciel: “Sa meilleure position est à gauche, mais depuis qu’Erik ten Hag est entré, il a tenu à le ramener à son meilleur niveau.

“Il a été décevant l’année dernière et a eu du mal avec la forme. Ce que je vois maintenant, c’est un joueur complètement différent, sans peur et plein de confiance. Il ne joue pas en toute sécurité et est direct avec le ballon à ses pieds.

“S’il le perd, il a l’aura où cela ne semble pas le déranger.”

Ten Hag: Dans cette humeur, Rashford est imparable

Erik ten Hag se dit satisfait de la performance de Manchester United lors de leur victoire 3-0 contre Nottingham Forest, mais insiste sur le fait qu’ils ont encore de la place pour s’améliorer avant le match retour.



Le retour de Rashford à son meilleur niveau cette saison a coïncidé avec la nomination d’Erik ten Hag, qui pourrait mener United à son premier trophée pendant cinq saisons au cours de sa première année à ce poste.

Lorsqu’on lui a demandé si quelqu’un dans le pays jouait mieux que Rashford, Ten Hag a déclaré: “Les autres joueurs jouent bien mais je suis content de Marcus. Ses performances et son développement depuis le début de la saison augmentent et il continue de le faire. Nous doit, et, bien sûr, il en est également responsable, poursuivre ce processus.

“Dans cette humeur et cet esprit, je pense qu’il est imparable. Ensuite, il s’agit pour l’équipe de se mettre dans les bonnes positions.

“En possession, nous avons un plan. Mais c’est aussi une question d’intuition et de créativité d’individus comme Rashford pour créer des occasions.

“Quand vous avez des joueurs comme Rashford, comme Bruno, comme Antony, comme [Anthony] Martial, et comme Christian Eriksen, ne l’oubliez pas, [who can] être créatif dans le dernier tiers et faire quelque chose d’inattendu, des trucs fous, ça donne aussi à l’équipe un peu de fantaisie et d’aventure.”

Ten Hag a également minimisé toute inquiétude concernant le retrait de Rashford à la 57e minute.

Le patron de United a déclaré Sports du ciel: “Nous avons beaucoup de matchs, Marcus a fait son jeu, a fait son travail, a marqué un autre but, nous gagnions, dans une bonne position et Garnacho a vraiment faim de jouer des matchs, de jouer des minutes et aussi d’entrer dans l’équipe.

“Oui, nous devons jouer un (plus) match. Nous devons faire la même chose, nous préparer et faire un bon plan. Les joueurs doivent être concentrés.”