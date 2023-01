Roy Keane sur Arsenal : Il en faudra beaucoup pour les arrêter dans la course au titre ; Cesc Fabregas salue les changements apportés par Mikel Arteta | Nouvelles du football

Sky Sports’ Roy Keane pense qu’il en faudra beaucoup pour arrêter Arsenal dans la course au titre de Premier League, tandis que Cesc Fabregas a salué les changements apportés à travers le club par Mikel Arteta qui ont aidé à diriger la charge des Gunners vers le succès.

Au cours d’une semaine difficile dans la course au titre, Arsenal a remporté 3-2 contre Manchester United le Super Sunday, leur envoyant cinq points d’avance sur Manchester City à la deuxième place avec un match en moins.

Ce fut une performance impressionnante de la jeune équipe d’Arteta, et bien que Man City ait un pedigree de vainqueur de titre, Keane pense qu’il faudra quelque chose de spécial pour refuser à Arsenal son premier titre de champion depuis la saison 2003/04.

“Ils sont dans un endroit formidable avec l’atmosphère et l’élan”, a-t-il déclaré sur Sports du ciel suivant le match.

“C’était un gros défi aujourd’hui. Dans les matchs serrés, quand ils sont confrontés, vous regardez la personnalité de l’équipe et les personnages. Nous savons que ce sont de bons joueurs, nous voyons cela semaine après semaine, mais pourrions-nous voir l’autre côté de celui-ci Nous l’avons vu aujourd’hui.

“L’élan est avec eux, il y a une bonne expérience, de la jeunesse et du rythme. Ils avaient de bonnes options sur le banc – ils sont dans un endroit formidable. Si vous aviez dit au début de la saison qu’ils seraient là où ils sont, vous ne l’aurait pas cru. Il en faudra beaucoup pour les arrêter.

Bien qu’il ait critiqué la défense de Manchester United, Roy Keane était plein de compliments pour Bukayo Saka



“Ils étaient sous pression avec la victoire de Man City [against Tottenham on Wednesday and Wolves on Sunday afternoon], ils auraient été bien conscients de cela, donc c’était un jeu sous pression et ils ont bien géré cela. Ils méritaient la victoire.

“Il y avait un point d’interrogation sur eux qu’ils l’ont soufflé ou mis en bouteille la saison dernière. Cela leur a été lancé parce qu’ils étaient dans une excellente position pour être parmi les quatre premiers, mais ils ont bien géré cela et ont répondu à leurs critiques. Ils ont appris de ces erreurs, ils forment un groupe plus fort et nous voyons cela semaine après semaine.

Roy Keane dit que la défaite contre Arsenal est une ” vérification de la réalité ” pour Manchester United et qu’ils ne sont toujours pas prêts à concourir pour la Premier League



“Nous avons vu des clubs à travers le pays paniquer, prendre de mauvaises décisions au niveau du conseil d’administration. Arsenal semble avoir le bon équilibre avec les gens à l’étage, un peu de calme et de loyauté envers le manager.

“Les fans sont restés avec eux et nous avons vu de jeunes joueurs donner des interviews, rencontrer des enfants vraiment bien et sympathiques qui font du bruit et réalisent de grandes choses.

“Il y a encore un long chemin à parcourir, mais c’est un groupe sympathique avec beaucoup d’avantages pour eux.”

Fabregas: Arteta a changé la mentalité d’Arsenal

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire d’Arsenal contre Manchester United en Premier League



L’ancien milieu de terrain d’Arsenal Fabregas a donné un aperçu unique de la façon dont Arteta a changé le club du terrain d’entraînement à de nouveaux joueurs et à une nouvelle culture.

Il a également crédité la hiérarchie du club pour être restée fidèle au manager, même après quelques saisons sans doute décevantes.

Parler à Sports du cielFabregas a déclaré: “Il a fait un travail fantastique. Nous avons vu dans le [Amazon] documentaire sur la façon dont il pousse les joueurs, la façon dont il comprend les joueurs.

“Quand Arsenal a embauché Mikel, il n’avait entraîné personne auparavant, il n’était qu’assistant à Man City – quand je dis “seulement”, c’est évidemment fantastique de travailler avec Pep (Guardiola). Mais ce n’est pas la même chose que quand vous êtes le gars principal.

Image:

Arsenal a marqué 50 points après 19 matchs





“J’ai eu la chance d’être sur le terrain d’entraînement récemment et j’avais l’impression de ne jamais y être allé auparavant parce que tout avait tellement changé. Le responsable du terrain d’entraînement m’a dit que 95% des changements étaient de Mikel.

“Il a changé la perception du club, beaucoup de messages positifs autour du terrain d’entraînement, des installations beaucoup plus grandes, un meilleur équipement, les terrains sont meilleurs. Tout, vous l’appelez.

“À l’entrée, ils ont un symbole de la Premier League, une Premier League vide. Arteta veut envoyer le message suivant :” les gars, nous devons travailler “.

“C’est un message et une inspiration pour les joueurs pour qu’ils veuillent vraiment mettre la Premier League là-dedans. Il a changé la mentalité du club depuis le départ d’Arsène Wenger. C’est fantastique ce qu’il a fait.

“Rappelez-vous, ils ont terminé huitièmes pendant deux saisons consécutives. Faire ce qu’ils font en peu de temps et le faire de la manière dont ils le font est assez inspirant.

Le patron des Gunners, Mikel Arteta, a déclaré que ce fut une victoire tardive incroyable et émouvante contre Manchester United



“Arsenal a donné du temps à Mikel et cela prouve et montre aux autres clubs qu’ils ne paniquent pas quand les choses tournent mal. Parfois, terminer huitième et presque se qualifier pour la Ligue des champions mais échouer, juste avoir ce processus et c’est un processus.

“Le club a compris qu’il a fallu du temps pour y parvenir. Je crois toujours qu’ils sont bien en avance sur ce qu’ils pensaient être en ce moment.

“Des joueurs comme Saka et Nketiah, ils viennent de l’académie, ils ne coûtent rien au club. Et ils ont maintenu cette conviction et les résultats portent leurs fruits.”

Les émotions auront-elles raison d’Arsenal ?

Gary Neville dit qu’il y a de “bons signes” pour Arsenal mais prévient qu’il reste encore 19 matchs à disputer et il souligne que Man City a prouvé qu’il pouvait gérer le rodage du titre



Gary Neville de Sky Sports :

“J’avais l’impression qu’Arsenal était comme il y a peut-être 20 ans. Quand j’étais un joueur contre eux, je souhaitais qu’ils tirent à distance ou qu’ils traversent – mais ils jouaient cette passe supplémentaire pour le placer dans de larges positions.

“Ils continuaient à vous conduire dans votre boîte. Je me retrouvais de plus en plus profond, plus étroit et sous pression. C’était comme si le but arrivait. C’était juste vague après vague d’attaque, et c’était comme ça il y a 20 ans quand vous jouiez contre une si bonne équipe d’Arsenal.

“Je ne pense pas que les managers d’il y a 20 ans aient été aussi démonstratifs que ceux que nous voyons aujourd’hui, comme Conte, Klopp, Pep et Arteta. Ces joueurs d’Arsenal vont subir une pression importante lors des 19 prochains matchs, ce qui nécessitera du calme – en particulier lors des 10 derniers matchs.

“Lorsque vous visez un titre de champion, cela va être très pressurisé pour ces joueurs. Ils auront besoin non seulement de cette passion, mais ils auront également besoin de sang-froid et d’une certaine autorité calme à certains moments.

“Ils auront besoin de se calmer. Ils ont des joueurs comme Zinchenko et Gabriel Jesus qui savent ce que c’est, ils y sont déjà allés. C’est vraiment excitant de penser à ce que cette équipe d’Arsenal peut accomplir.

“Ils doivent maintenant continuer et nous prouver qu’ils peuvent remporter le titre, ce qui va être très difficile. Ils doivent encore jouer deux fois contre Manchester City et ils les ont sur les épaules.

“Ils sont une énorme puissance, Manchester City et Pep Guardiola. Vous pouvez les imaginer assis là ce soir sans être trop déconcertés par cela.”