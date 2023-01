Roy Keane salue Lisandro Martinez pour la “fierté” qu’il a montrée en défendant alors que les statistiques montrent à quel point l’homme de Manchester United a été brillant lors de la victoire de la Coupe Carabao contre Nottingham Forest

Roy Keane a félicité Lisandro Martinez pour la “fierté” dont il a fait preuve lors de sa défense lors de la victoire de Manchester United contre Nottingham Forest.

L’équipe d’Erik ten Hag s’est rendue au City Ground pour un affrontement potentiellement délicat au City Ground, mais le match aller de la demi-finale de la Carabao Cup s’est avéré être une soirée confortable pour United, qui a perdu 3-0.

Getty Martinez a gardé une autre feuille blanche pour United

Keane était ravi de la performance de l’Argentin dans la soirée et de sa présence globale en défense depuis son arrivée cet été, affirmant que Martinez est le type de joueur avec lequel vous voudriez dans les tranchées.

L’ancien milieu de terrain de United et Forest a déclaré Sports du ciel: « Il est fier de sa défense, ce qui est super à voir. Beaucoup de défenseurs modernes savent qu’il s’agit de ce qu’ils font en possession. Il veut défendre, il en est très fier.

Keane a ajouté: “Vous avez besoin de cet équilibre, c’est vraiment important. Harry Maguire quand il joue côté gauche alors qu’il est droitier, c’est très difficile.

“Évidemment que le manager a travaillé avec lui, on parle de ce caractère, de cette envie. Nous avons déjà vu les avantages de l’avoir au club au cours des derniers mois.

« Il veut défendre. Il a l’air du bon personnage, le genre de garçon avec qui tu veux être dans les tranchées. On l’a vu ce soir, United roulait vers la fin mais il voulait toujours défendre.

AFP Man United a trouvé le chemin des filets à trois reprises mercredi soir

“Nous parlons de l’importance de marquer les trois buts mais du point de vue d’un défenseur, ils seront ravis d’une feuille blanche.”

Martinez lui-même était satisfait de la performance de United sur la route, les Red Devils se rapprochant désormais de Wembley.

“Je suis vraiment content du travail des gars”, a-t-il déclaré à Sky. « Nous avons si bien joué aujourd’hui et nous avons contrôlé le match. Nous avons perdu le dernier match, nous devions donc produire maintenant et en tant qu’équipe, nous l’avons fait.

“Nous savons [Forest] fait du très bon travail, mais nous n’avons jamais abandonné. Aujourd’hui, nous avons gagné le match et c’est le plus important. Vous pouvez voir que lorsque nous faisons les bonnes choses, nous ne concédons pas de buts.

« Nous avons contrôlé le match mais nous avons encore beaucoup de choses à améliorer et nous devons continuer. Je suis vraiment content car nous avons fait preuve de discipline et j’ai vu [for] tout le match, nous étions assez concentrés. Nous devons toujours jouer comme ça, continuer et continuer à nous battre.

“Nous savons que c’est un bon résultat pour nous, mais nous devons y aller étape par étape.”

Getty United se rapproche désormais de Wembley

Les statistiques de Martinez du jeu prouvent à quel point il est bon car il a fait le plus de tacles, le plus d’interceptions de quiconque sur le terrain. Il a également remporté la possession neuf fois.

Lisandro Martinez contre Nottingham Forest Statistiques fournies par Squakwa La plupart des touches (119)

La plupart des passes (103)

La plupart des tacles réussis (5)

La plupart des interceptions (2)

9 x possession gagnée

8 duels gagnés

6 passes dans le dernier tiers

4 dégagements

3 duels aériens gagnés

