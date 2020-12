Roy Keane est catégorique sur le fait que Manchester United peut défier Liverpool pour le titre de Premier League cette saison après sa superbe victoire 6-2 contre Leeds dimanche.

Des accolades de Scott McTominay et de Bruno Fernandes ainsi qu’un but de Victor Lindelof et Daniel James ont vu l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer enregistrer une sixième victoire en Premier League à ses sept derniers matchs et se hisser au troisième rang du tableau.

Ils ont également un match en main des deux côtés devant eux et ne déplaceraient que deux points derrière le leader Liverpool s’ils le gagnaient.

S’exprimant à temps plein, McTominay a insisté sur le fait que lui et ses coéquipiers ne s’emballaient pas ou ne s’inquiétaient pas trop de leur position dans la ligue.

Mais Keane a déclaré à Sky Sports qu’il était convaincu que son ancienne équipe commencerait à croire qu’elle avait une réelle chance de pousser Liverpool jusqu’au bout.

« Je ne crois pas McTominay là-bas quand il a dit qu’ils ne regardaient pas les tableaux de classement », at-il déclaré.

«Tout le monde regarde les tableaux de classement. Les joueurs et le personnel. C’est pour cela que vous jouez le jeu.

«Vous voulez savoir où vous êtes évidemment et où vous vous dirigez.