Scott McTominay a mis Manchester United 2-0 dans les trois premières minutes de leur affrontement avec Leeds United, le milieu de terrain devenant le premier joueur de l’histoire de la Premier League à le faire.

L’ancien capitaine des Red Devils, Gary Neville, était en co-commentaire pour Sky Sports et a comparé McTominay à deux légendes de United.

« Scott McTominay s’est transformé en Paul Scholes et Roy Keane en trois minutes », a-t-il déclaré. «Il avance, je ne sais pas si c’est dans la tactique ou s’il l’aimait juste, mais il est parti et Martial entre, le voit courir et il part.

«Sa première touche est brillante, sa seconde est sublime.

«Nous pensions que United contre-attaquerait et attaquerait rapidement, mais nous ne pensions pas que le milieu de terrain détenant serait sur la fin. Quel début.

« J’étais ravi de voir ce que Leeds allait offrir et c’est exactement ce à quoi je m’attendais, des chances aux deux extrémités. »

Keane était dans le studio en tant qu’expert pour Sky et les commentaires de Neville ont été présentés à l’Irlandais à la mi-temps par le présentateur David Jones.

« Gary a dit dans les commentaires que c’était comme regarder Paul Scholes et Roy Keane », a déclaré Jones, à laquelle Keane a répondu: « Probablement plus Scholesy pour être juste. »