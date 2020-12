Roy Keane n’a jamais été une seule fois pour mâcher ses mots.

Et pendant la pause de la mi-temps de la victoire 3-2 de Manchester United contre Southampton ce week-end, l’Irlandais a laissé voler Fred.

United avait 2-0 à l’époque, et bien que Fred n’ait pas joué trop mal – pas plus que toute autre star des Red Devils – il avait donné un coup franc dans une position dangereuse, qui a conduit à un but pour le Saints.

Keane, déplorant le Brésilien pour son jeu « bâclé », a déclaré sur Sky Sports: « Je serais plus critique envers Fred. Fred a donné le coup franc.

« Je serais déçu de mon gardien de but, mais je serais plus déçu par Fred d’être vraiment paresseux et vraiment bâclé. Donner des coups francs dans ce domaine, c’est comme donner un penalty.

«Des virages peuvent arriver, évidemment, vous allez prendre ça, mais le coup franc, si vous regardez Fred de près, je le critique depuis des années.

«Mes yeux ne me mentent pas. Vraiment mauvaise décision, vraiment paresseux.

Ole Gunnar Solskjaer n’a jamais répondu directement aux commentaires de Keane, mais il est bien conscient que l’Irlandais aime faire un bilan cinglant de son équipe de temps en temps.