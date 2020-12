Le quatrième arrière de Manchester United et le gardien de but David de Gea sont le plus gros problème pour Ole Gunnar Solskjaer selon Roy Keane.

Les Red Devils ont fait l’objet de nombreuses critiques pour leur début de saison mitigé.

Prendre du retard dans les matchs et une mauvaise forme à domicile ont été deux de leurs principaux problèmes.

Mais l’ancien capitaine de United a choisi son unité défensive, qui se compose de Harry Maguire, Victor Lindelof, Luke Shaw et Aaron Wan-Bissaka, comme un problème pour Solskjaer.

Il a cité leur nature incohérente comme un problème majeur et a affirmé qu’ils n’étaient pas capables d’être une plate-forme pour le succès de United.

Il a déclaré à Sky Sports: « Nous parlons de confiance dans le football, les quatre arrières et le gardien de but sont pour moi toujours les plus gros problèmes. [for Manchester United ].

« D’accord, ils ont bien fait aujourd’hui mais ce n’est pas un back-four qui vous fera prendre place et c’est une grande préoccupation.

«Vous ne savez tout simplement pas ce que vous allez obtenir de Man United pour le moment. Ce n’est pas bon signe quand vous n’êtes pas sûr de ce que vous allez obtenir de l’équipe.