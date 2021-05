Roy Keane: Manchester United doit viser Harry Kane et Jack Grealish pour relever le défi du titre de Premier League | Actualités du football

Roy Keane dit que Manchester United devrait viser Harry Kane et Jack Grealish cet été s’ils veulent monter un défi pour le titre de Premier League la saison prochaine.

Manchester City a besoin de deux points supplémentaires pour être confirmé en tant que champion, l’équipe de Pep Guardiola 13 points d’avance sur ses voisins ayant joué un match supplémentaire après le report dimanche du match de United contre Liverpool à Old Trafford.

On a demandé à Keane ce dont l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer avait besoin pour rivaliser avec City la saison prochaine, et l’ancien milieu de terrain de United pense que Kane et Grealish réduiraient considérablement l’écart sur leurs rivaux au titre.

« J’ai toujours l’impression qu’ils sont à deux ou trois joueurs de la contestation de Man City », a déclaré Keane. Sky Sports. « Ils sont courts. Ils ont toujours besoin d’un attaquant de classe mondiale, ils ont besoin d’un autre milieu de terrain et peut-être aussi d’un demi-centre. Mais je donnerais la priorité à un attaquant et un milieu de terrain. »

Image:

Jack Grealish parle à Ole Gunnar Solskjaer plus tôt cette saison



« Les deux joueurs auxquels j’ai pensé au cours des dernières semaines et qui, à mon avis, seraient brillants pour Man Utd sont Harry Kane à l’avant – quoi qu’il en coûte – et j’irais avec Jack Grealish. Je pense que United est encore à court de Je pense que Grealish leur donnerait ça et je pense qu’il aimerait jouer à Old Trafford.

« Les fans l’adoreraient. Ce que j’admire chez Jack, c’est qu’il a beaucoup de courage sur le terrain de football. Il veut toujours le ballon dans les espaces restreints. Nous avons vu depuis un an ou deux que son produit final s’est amélioré. Il est excellent. joueur et évidemment Kane garantirait des buts.

« Est-ce que ce serait difficile d’avoir ces deux joueurs? Vous pariez que ce serait votre vie, mais Man Utd doit sortir et essayer de signer le meilleur sinon nous aurons les mêmes conversations l’année prochaine sur le fait d’être presque là. Jack le ferait. soyez prêt pour Man Utd. Il a bien fait pour Aston Villa, un club brillant qui se débrouille très bien, mais Jack doit être égoïste.

















4:19



Paul Merson pense qu’Harry Kane aura du mal à quitter Tottenham cet été en raison des frais de transfert qui seraient exigés.



« Il doit chercher à passer au niveau suivant. »

Keane pense que Bruno Fernandes, Paul Pogba et Grealish pourraient tous jouer dans la même équipe, mais a ajouté: « S’il y a un problème à en avoir un ou deux de trop, alors ils peuvent déplacer Pogba. Pourquoi pas? Si Grealish entre, débarrassez-vous. d’un ou deux d’entre eux.

« Ils sont un peu inquiets à propos du contrat de Pogba avec lui qui entre dans sa dernière année, mais s’ils veulent en tirer profit, faites-le cet été. Vous ne pouvez pas avoir assez de joueurs de qualité dans un club comme Man Utd.

















0:44



L’ancien milieu de terrain de Manchester United, Lee Sharpe, estime que le club pourrait encore faire face à des défis pour garder Edinson Cavani à Old Trafford malgré les tentatives de prolonger son séjour.



« Quand j’ai eu du succès ici, nous avions environ quatre attaquants et personne ne se souciait de savoir où nous les intégrerions. C’était un beau problème à avoir lorsque vous essayez de gagner de gros prix. Man Utd n’a pas prouvé. ils peuvent contester.

« Il y a eu une grande amélioration au cours de la dernière année pour Ole, mais la prochaine étape est la plus importante et la plus difficile pour le club.

« Je pense toujours qu’ils ont besoin d’un demi-centre, mais leur priorité serait d’avoir deux joueurs offensifs et ils vont devoir dépenser environ 200 millions de livres sterling pour obtenir les deux joueurs que j’ai mentionnés. »

















1:53



Andy Cole dit que Manchester United ne peut jamais être satisfait de terminer deuxième en raison des normes élevées qu’ils se sont fixées à Old Trafford.



« Ils ont besoin d’un autre demi-centre, avec un peu plus de rythme. C’est le problème pour United car ils voudront être en mesure de monter plus haut sur le terrain. Ils sont constamment inquiets dans les grands matchs en utilisant deux milieux de terrain assis et c’est parce que ils s’inquiètent pour les deux moitiés centrales – plus avec leur rythme qu’autre chose.

« Ce sont de bons défenseurs solides, en particulier [Harry] Maguire, mais quand on parle des très gros matchs, c’est un problème pour Manchester United. Ils devront trouver quelqu’un, bien sûr. «

Grealish s’intégrerait-il à Man Utd?

Image:

Les spéculations autour de l’avenir de Grealish s’intensifieront cet été



À propos de la perspective que Grealish rejoigne United, Micah Richards a déclaré: « Jack est l’un des meilleurs joueurs avec lesquels j’ai joué – pas seulement parmi les jeunes joueurs. La façon dont il bat les gens, il n’a pas peur de donner le ballon et ses numéros. L’équipe de Villa est devenue plus forte, mais c’est un talent incroyable et c’est aussi une personne encore meilleure.

«Pour venir s’insérer dans un vestiaire à Man Utd ou ailleurs, il a le dynamisme et la détermination d’être le meilleur. Il y a eu des moments où il ne faisait pas grand-chose au gymnase, mais il est maintenant beaucoup plus fort. , il achète beaucoup de fautes et il a travaillé très dur à l’entraînement.

« Il y avait un peu avant dans sa vie personnelle, mais quand il s’agit de football, il est totalement motivé pour faire de son mieux. S’il quittait Villa, il serait capable de le gérer au plus haut niveau. . «

















0:31



Le manager d’Aston Villa, Dean Smith, estime que le club doit se renforcer lors de la fenêtre de transfert estivale pour alléger sa dépendance à Jack Grealish.



Jamie Carragher n’est toujours pas convaincu que Grealish conviendrait à un déménagement à United, en disant Sky Sports: « Je ne pense pas qu’il s’intégrerait à Old Trafford, non pas parce qu’il n’est pas un bon joueur mais à cause de qui ils ont déjà au club.

« Ils ont déjà Paul Pogba jouant à gauche, ils ont Fernandes et ils ont Marcus Rashford qui aime jouer à gauche. »

« Je ne pense pas qu’il soit un must pour Manchester United mais il a définitivement la qualité. Grealish aime courir avec le ballon et il n’y a pas trop de joueurs comme ça. »

Lorsqu’on lui a demandé qui devrait être le n ° 1 à Old Trafford la saison prochaine, Keane a ajouté: « Je donnerais toujours au jeune gardien de but [Dean] Henderson une chance. Pourquoi pas?

« Je lui donnerais une autre saison car il y a d’autres postes qui sont plus importants. Il a été prêté, il a été à l’arrière-plan. OK, il a fait une ou deux erreurs ces dernières semaines, mais il mérite une chance. » «