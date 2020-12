Roy Keane a été corrigé sur Sky Sports après avoir qualifié Leeds de «stupide».

La légende de Manchester United fournissait une analyse sur l’affrontement de son ancienne équipe avec son rival Leeds, lorsqu’il a critiqué l’équipe du Yorkshire, qui menait 4-1 à la pause.

Keane a déclaré: « Pour être juste envers Leeds, ils ont beaucoup de courage – beaucoup de stupidité aussi – mais ils ont eu des chances. »

C’est à ce moment-là que le présentateur de Sky Sports, David Jones, a interrompu en disant: « Naïveté ».

Keane a répondu, sans manquer un battement: « Oui, désolé. Naïveté … ils méritent cet objectif, ils ont certainement continué.

« Et nous savons de quoi il s’agit à Leeds, malgré toutes leurs faiblesses, ils ont beaucoup de force et d’esprit, ils méritaient cet objectif et ils continueront.

« Mais ça pourrait empirer pour eux en seconde période. »

L’ancien capitaine de United, Keane, a été fortement critiqué en novembre pour avoir utilisé le même mot pour décrire Kyle Walker après le match nul de Man City avec Liverpool.