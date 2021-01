Roy Keane pense que le camp de Manchester United est de plus en plus convaincu qu’il peut battre Liverpool pour le titre de Premier League.

Et tandis que l’ancien capitaine des Red Devils convient que United pourrait effectivement remporter la ligue pour la première fois depuis 2013 cette campagne, il maintient que c’est Liverpool à perdre.

Liverpool et United sont sur des points communs en tête du classement ce week-end, les Reds étant bâclés lors des derniers matches et United invaincu en championnat depuis le 1er novembre.

Keane a été très critique à l’égard de Man United au début de la saison et a annulé leurs chances de remporter le titre cette campagne.

Mais il semble que la forme récente des Red Devils ait fait changer d’avis l’Irlandais.

« S’ils continuent à gagner des matchs de football [they can win the title]», a déclaré Keane sur Sky Sports.« Nous étions vraiment critiques à leur égard au début de la saison – eh bien, et à juste titre, parce que leur forme à domicile était si mauvaise.

« C’était choquant, certaines de leurs performances et résultats, mais loin de chez eux, ils étaient fantastiques. Nous venons de dire que, parce que c’est une saison tellement bizarre, s’ils reprennent leur forme à domicile, ils n’ont jamais été aussi loin.

« Et même leurs dernières victoires, un peu de chance contre Villa l’autre soir avec le penalty, vainqueur du temps additionnel contre les Wolves, brillant contre Leeds. United va évidemment gagner en confiance et croire qu’il peut certainement défier Liverpool. »