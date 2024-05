Roy Keane envoie à Sir Jim Ratcliffe le verdict brutalement honnête d’Erik ten Hag alors que le problème de Man United est clair

Roy Keane pense qu’Erik ten Hag devrait avoir plus de temps pour faire ses preuves en tant que manager de Manchester United. Le Néerlandais fait actuellement face à un avenir incertain à Old Trafford, son contrat expirant à la fin de la saison prochaine.

Lors de sa première saison, Ten Hag a mené les Red Devils à la troisième place de la Premier League. L’ancien patron de l’Ajax a également réussi à mettre la main sur de l’argenterie en battant Newcastle en finale de la Coupe Carabao.









Malheureusement pour Ten Hag, il n’a pas pu guider Manchester United vers la gloire de la FA Cup, s’inclinant 2-1 contre Manchester City au dernier obstacle. Alors que le joueur de 54 ans a montré des signes prometteurs, sa première campagne a été ternie par de lourdes défaites contre Brentford, Liverpool et Séville.

Cette année, Ten Hag n’a pas connu autant de succès ; Manchester United occupe actuellement la huitième place du classement de la Premier League avec deux matchs à jouer. À moins que les Diables Rouges ne battent l’équipe de Pep Guardiola en finale de la FA Cup plus tard ce mois-ci, ils pourraient se retrouver sans football européen pour la première fois en 10 ans.

Malgré cela, Keane a envoyé à Sir Jim Ratcliffe un message très clair. S’exprimant sur Sky Sports, il a déclaré : « J’aimerais le penser, mais il y a eu de véritables problèmes au club.

« Les blessures dans les quatre arrières et il a été honnête avec cela. Mais, avec plus de matchs que vous perdez et êtes huitième au classement, oui, vous finissez par perdre cette croyance.

« Je ne resterais jamais assis en studio et espérerais qu’un manager perde son emploi. J’espère qu’on lui donnera plus de temps et qu’ils pourront passer l’été, se restructurer et se regrouper.

« Il y a d’énormes problèmes au club mais j’espère qu’il a eu une chance de bien faire les choses car l’année dernière, il y a eu des points positifs. Nous devons être honnêtes avec cela.

« Ils ont une finale de FA Cup à venir, et s’ils parviennent à battre Man City, cela va être très, très difficile, mais il fait face à d’énormes défis et il subit une énorme pression. »





Reprenant le même cantique, Wayne Rooney a également soutenu Ten Hag pour transformer la fortune de Manchester United. Il a déclaré : « Personnellement, j’espère qu’ils leur donneront du temps. Parce que je pense qu’il y a beaucoup de problèmes.

« Le recrutement est massif, et il n’a pas été assez bon tout au long de l’année. Je pense donc qu’il faut du temps pour bien faire les choses. Mais ce que nous avons vu auparavant, je faisais partie de [Man United’s team] en finale de la FA Cup, quand nous avons gagné en 2016 et que Louis van Gaal a perdu son poste, donc on ne sait jamais. »