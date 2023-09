Roy Keane « doit regretter » d’avoir quitté l’Irlande lors de la Coupe du monde 2002 – Shay Given

Roy Keane « doit regretter » d’avoir quitté l’équipe de la République d’Irlande avant la Coupe du monde 2002, selon son ancien coéquipier Shay Given.

L’ancien milieu de terrain de Manchester United s’est brouillé avec le manager Mick McCarthy lors des préparatifs du tournoi au Japon et en Corée du Sud.

Keane, alors capitaine de l’Irlande, a ensuite quitté l’équipe avant le début du tournoi.

Given a aidé la République d’Irlande à atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2002 (Crédit image : Getty Images)

L’Irlande a ensuite connu un tournoi réussi, terminant deuxième de son groupe derrière l’Allemagne et devant le Cameroun et l’Arabie Saoudite pour atteindre les huitièmes de finale, où elle a perdu aux tirs au but contre l’Espagne.

S’exprimant dans une interview avec FFTGiven ne pouvait s’empêcher de se demander ce qui aurait pu se passer si les événements s’étaient déroulés différemment.

« J’ai aimé soutenir l’Irlande presque autant que jouer pour eux. Ayant grandi à l’époque de Jack Charlton, tout le monde est tombé amoureux de l’équipe nationale et je n’étais pas différent », a déclaré l’ancien gardien de but.

Le parcours de l’équipe irlandaise s’est terminé de manière déchirante avec une défaite aux tirs au but contre l’Espagne. (Crédit image : Getty Images)

« Il a placé la barre plus haut : l’équipe irlandaise pour laquelle j’ai joué était sous pression pour atteindre les standards fixés par nos prédécesseurs sous Big Jack, et ce n’était pas un acte facile à suivre.

« Mais nous avions nous-mêmes de merveilleux joueurs en la personne de Robbie Keane, Damien Duff, Niall Quinn et, bien sûr, Roy Keane.

« Je me demande souvent si nous aurions éliminé l’Espagne si Roy n’avait pas quitté l’équipe.

« Je suis sûr qu’il doit regretter tout ce qui s’est passé plus que quiconque. J’aimerais lui demander maintenant, à la froide lumière du jour, s’il aurait souhaité rester avec nous.

Plus d’histoires de Manchester United

Manchester United affronte la concurrence de Newcastle dans la course pour recruter une jeune starlette de la Liga, selon des informations.

La saga des rachats à Old Trafford continue de s’éterniser – voici un facteur qui pourrait être décisif pour déterminer le résultat.

Et Erik ten Hag s’est ouvert sur la décision du club de re-signer Jonny Evans sur un transfert gratuit.