Roy Keane dit que regarder l’Argentine “c’est comme regarder une équipe de championnat”

Roy Keane a critiqué les “mauvaises” performances de l’Argentine, après une première mi-temps sans but contre le Mexique.

Les champions de la Copa America ont perdu leur premier match 2-1 contre l’Arabie saoudite et n’ont pas réussi à impressionner pendant les 45 premières minutes de leur deuxième match.

S’exprimant à la mi-temps en tant que l’un des experts de la Coupe du monde ITV, l’ancien capitaine de Manchester United, Keane, a critiqué le joueur argentin comme offrant un spectacle que vous verriez dans le deuxième niveau anglais.

“Un but en un match et demi, et c’était un penalty. C’est tellement médiocre, c’est comme regarder une équipe de championnat”, a fulminé Keane.

“Il y a un vrai manque de qualité. Le coach a fait cinq changements, mais il n’y a eu aucune réaction… Les supporters font tout ce qu’ils peuvent pour se placer derrière les deux équipes.

“Nous devons voir plus de qualité de la part de certains joueurs exceptionnels.”

"C'est la plus grande déception jamais venue à Manchester United !" 👀@GNev2 et Roy Keane ont quelque chose à dire sur Angel Di Maria… 😬

Il semble que Lionel Messi ait compris le message – il a fallu moins de 20 minutes de la seconde mi-temps au capitaine argentin pour faire inscrire son nom sur la feuille de match et donner l’avantage à son équipe.

Il n’était cependant pas le seul à critiquer l’Argentine. Gary Neville a également critiqué leur approche jusqu’à présent, demandant: “Est-ce que c’est ce que l’Argentine est?”

“Ils ont eu une excellente course avant le tournoi, mais vous les avez regardés maintenant pendant un match et demi et il ne semble pas y avoir quoi que ce soit là-bas; il n’y a pas de schéma de jeu, il n’y a pas de rythme dans ce qu’ils essaient à faire”, a déclaré Neville.

Keane est, bien sûr, connu pour ses opinions franches dans les studios. Plus tôt cette semaine, lui et Graeme Souness ont entamé une discussion enflammée sur la décision de sanction qui a conduit au premier but de Messi en Coupe du monde.