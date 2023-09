Roy Keane critique les joueurs de Manchester United pour leurs actions dans le tunnel avant le choc contre Arsenal

La légende de Manchester United, Roy Keane, a lancé l’une de ses déclarations de marque avant le choc de Premier League des Red Devils contre Arsenal à l’Emirates Stadium dimanche.

Keane, dans son rôle d’expert de Sky Sports, était mécontent car certains joueurs de United ont été vus parler et même serrer dans leurs bras leurs adversaires avant le choc dans le nord de Londres.

Il n’y a eu aucun amour perdu entre United et Arsenal à l’époque où Keane était joueur pour l’équipe d’Old Trafford, les matches entre les deux équipes étant généralement de mauvaise humeur.

« Blague à part, je regarde juste le tunnel là-bas », a-t-il déclaré. « Tout le monde pense que je suis de la vieille école, mais je ne sais pas pourquoi vous voudriez discuter avec des joueurs avec lesquels vous êtes sur le point de vous battre.

« Vous devriez vous botter les uns les autres ! Je vous serrerai la main après le match. Je ne le ferai pas avant le match.

« Peut-être que ces jeunes experts [Micah Richards and Theo Walcott in the studio] pourra m’éduquer. »

