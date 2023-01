Roy Keane a défié les conseils médicaux et a tenté de jouer avec une rupture du ligament croisé du genou

Dave Fevre a travaillé à Manchester United entre 1994 et 1999 en tant que physio senior, s’occupant de certains des joueurs les plus titrés d’Angleterre à cette époque.

Roy Keane a joué pour le club pendant cette période et, après avoir subi cette désormais tristement célèbre blessure au ligament croisé d’un tacle d’Alfie Inge Haaland contre Leeds United à Elland Road en 1997, Fevre se souvient exclusivement de QuatreQuatreDeux la mentalité de l’Irlandais dans cette situation.

“Son esprit n’était pas sur la blessure”, raconte Fevre FFT. “Dans la salle de traitement, j’ai évalué son genou et j’ai pensé ‘Cruciate’.

“Quand nous sommes allés à l’hôpital, nous nous sommes assis là, regardant Blankety Blank à la télévision. Il l’a éteint et a dit:” Alors, Dave, qu’est-ce qui se passe? Je lui ai dit que je pensais qu’il avait fait son croisé, mais qu’on attendait un spécialiste. il a dit.

«Vous n’opérez pas la première semaine, car vous devez réduire l’enflure. Une semaine plus tard, le gonflement s’était calmé et Roy était déterminé à pouvoir continuer à jouer. Je lui ai dit, ‘Roy, je ne suis pas drôle, mais…’ Il a dit, ‘Non, non, je pourrai jouer – je veux aller essayer’. Nous sommes allés jouer au basket, mais son genou vient de se déformer.”

Fevre continue, expliquant l’état d’esprit de Keane pendant la période de rééducation en soulignant à quel point le milieu de terrain était désespéré de recommencer à jouer.

“Pendant sa cure de désintoxication, nous avons fait une séance de piscine pendant qu’Uwe Rosler et Alan Kernaghan de Manchester City étaient assis dans le jacuzzi, sans rien faire. Roy a dit: ‘Qu’est-ce qui se passe? Regardez les gars de la ville.

“Je lui ai dit que c’était pour ça qu’ils jouaient pour City et Roy pour United. C’était une mentalité complètement différente. Roy a dit : ‘Tu as raison. Allons-y’. Son éthique de travail était phénoménale.”

Bien sûr, cette blessure au ligament croisé a fourni la motivation de fond supposée du timbre de Keane sur Haaland à Old Trafford quatre ans plus tard, le Norvégien jouant maintenant à Manchester City.

Cependant, alors que Keane n’a pas joué pour le reste de la saison 1997/98, il est revenu avec un feu dans le ventre la campagne suivante. Vous connaissez celle, la saison historique triplée et conquérante menée par Keane aux avant-postes.