Roy Jones Jr s’est approché pour faire face à Joe Calzaghe – Mike Tyson dit qu’il a accepté de rencontrer Lennox Lewis dans un combat d’exhibition | Nouvelles de boxe

Roy Jones Jr a été approché pour affronter d’autres légendes Thomas Hearns ou Joe Calzaghe dans un combat d’exhibition.

Le grand boxeur américain, âgé de 52 ans, a boxé Mike Tyson, 54 ans, à un match nul divertissant en novembre dernier selon un ensemble de règles limité.

Tyson revenait sur le ring pour la première fois en 15 ans TMZ la semaine dernière, il reviendrait pour affronter son ancien rival Lennox Lewis, âgé de 55 ans, en septembre après l’échec d’un combat suggéré contre Evander Holyfield.

Image:

Roy Jones Jr forme maintenant Chris Eubank Jr



Jones Jr a dit Sky Sports à propos de ses propres plans: « Cela dépend. Glenn McCrory veut que je le combatte.

«On m’a dit l’autre jour que Joe Calzaghe pensait revenir et voulait que je le combatte.

« Alors Tommy Hearns veut faire un combat en cinq rounds!

«Puis Shannon Briggs.

«Ils veulent tous battre le pauvre vieux Roy. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Je n’ai rien à prouver mais j’aime toujours la boxe.

«Plus mon esprit travaille à enseigner la boxe aux gens, plus cela me rappelle ce que je faisais.

« J’ai 52 ans – je ne vais pas être dans la forme que j’étais.

« Mais la mentalité sera pire. J’ai la chance de relire mes notes, mentalement. J’avais arrêté de le faire après avoir remporté le titre des poids lourds. »

4:12



Chris Eubank Jr et son équipe ont appelé à un combat de grands noms



Jones Jr est maintenant l’entraîneur de Chris Eubank Jr, dont le propre père légendaire a facilité la liaison l’année dernière. Eubank Jr a battu Marcus Morrison ce week-end.

Jones Jr et Eubank Sr ne se sont jamais rencontrés sur le ring à leur apogée des années 1990.

« Nous sommes en bons termes », a déclaré Jones Jr. «Il s’agit d’avancer dans nos vies et d’utiliser ce que nous savons.

«Je n’ai jamais eu de problème avec lui, même dans la fleur de l’âge.

« Il avait les mains pleines [in the UK] et j’avais les mains pleines [in the US].

0:57



Chris Eubank Sr révèle pourquoi il n’a jamais combattu Roy Jones Jr



Eubank Sr a déjà dit Sky Sports: « J’avais des cerveaux. Je n’ai jamais eu à combattre Roy car il n’a jamais été n ° 1 pour mon championnat WBO. Je n’étais pas assez stupide pour chercher quelque chose que je ne pouvais pas réaliser.

«J’aurais combattu Roy s’il était n ° 1 – j’aurais dû le faire, car mon intégrité ne m’aurait pas permis de l’esquiver. Mais j’étais champion WBO et il était IBF. pas forcé.

« C’était un bâtiment très haut que j’ai choisi de ne pas escalader. »