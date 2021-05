Roy Hodgson quittera Crystal Palace à la fin de la saison

Les derniers matchs de Roy Hodgson seront contre Arsenal et Liverpool. Photo de STEVEN PASTON / POOL / AFP via Getty Images

Roy Hodgson a annoncé qu’il quitterait ses fonctions de manager de Crystal Palace à la fin de la saison.

La carrière de gestionnaire de 73 ans s’étend sur 46 saisons au sein de 20 équipes différentes dans huit pays.

Hodgson a pris la direction de Palace en septembre 2017 et a enregistré son meilleur total de points en Premier League de 49 en 2018-19 – un record qu’ils peuvent battre s’ils remportent leurs deux derniers matches de son mandat contre Arsenal mercredi et Liverpool dimanche.

« Après plus de 45 ans de coaching, j’ai décidé que le moment était venu pour moi de m’éloigner des rigueurs du football de haut niveau en Premier League, donc nos deux derniers matches seront mes derniers en tant que manager de Crystal Palace, » Hodgson a déclaré dans un communiqué publié sur le site Web du club.

« Ce fut une période particulièrement enrichissante de ma vie et de ma carrière de footballeur d’avoir pu passer ces quatre dernières saisons avec Palace. Je sens maintenant qu’à la fin d’une autre saison réussie, au cours de laquelle nous avons obtenu notre statut de Premier League, le moment est juste pour moi de quitter mes responsabilités de gestionnaire à temps plein.

«J’ai eu tellement de soutien de ma femme et de ma famille tout au long de ma carrière et je réfléchis à cette décision depuis un certain temps, et maintenant je crois que le moment est venu de les considérer et de voir ce que l’avenir me réserve.

Hodgson s’est arrêté avant d’annoncer sa retraite du football et des sources ont déclaré à ESPN qu’il pourrait envisager un rôle d’entraîneur à temps partiel ou un poste de conseiller ailleurs en fonction des opportunités qui se présentent.

Palace a commencé la recherche de son remplaçant avec l’ancien patron de Chelsea Frank Lampard parmi les candidats possibles. Une liste restreinte devrait être établie dans les prochains jours.

« Ce fut un privilège et un plaisir absolus de travailler aux côtés de Roy, qui est à la fois un humain magnifique et un entraîneur de football exceptionnel. Je sais à quel point cela a signifié pour Roy la gestion du club qu’il a soutenu dans son enfance, ajoutant à son distingué et sans précédent. carrière dans la gestion du football », a déclaré le président Steve Parish.

« Son bilan avec nous ne peut tout simplement pas être surestimé, il est le seul manager du Palace à avoir obtenu quatre ans en Premier League et il a contribué à nous donner la stabilité dans les moments les plus turbulents. Nous serons à jamais reconnaissants pour son immense contribution et je le suis. ravis que nous aurons l’occasion de montrer notre appréciation à Selhurst Park après le match d’Arsenal, aux côtés de 6 500 supporters.

Palace a également confirmé que l’entraîneur adjoint de longue date de Hodgson, Ray Lewington, quitterait le club.