Roy Hodgson dit que le travail à Liverpool aurait pu être «terminé» alors qu’il se prépare à quitter Crystal Palace 10 ans plus tard | Actualités du football

Le patron de Crystal Palace, en partance, Roy Hodgson, affirme que son passage en tant que manager de Liverpool il y a plus de dix ans aurait pu être une «fin convenable» à sa carrière.

Après presque quatre ans à la tête de Palace, Hodgson quittera ses fonctions à l’issue du dernier match de la saison contre son ancien club à Anfield, en direct sur Sky Sports, mais s’est arrêté avant de dire qu’il se retirerait du football.

Le joueur de 73 ans, qui a dirigé 16 clubs dans huit pays au cours d’une carrière d’entraîneur de 45 ans, a remplacé Rafael Benitez en tant que manager de Liverpool à l’été 2010, mais a eu du mal à avoir un impact et a perdu son emploi six mois plus tard.

Hodgson quittera Crystal Palace à la fin de la saison après près de quatre ans à la tête



Ayant initialement signé un contrat de trois ans, Hodgson dit qu’il aurait envisagé de passer du temps à la direction si son mandat à Merseyside s’était terminé différemment.

« Je n’ai pas eu assez de succès sur le terrain pour que je fasse vraiment du bruit à propos de cette décision. J’en ai été déçu », a déclaré Hodgson. Sky Sports.

« Je pensais honnêtement à l’époque que si je pouvais obtenir les trois ans de mon contrat là-bas, cela aurait été une fin convenable à ma carrière, mais c’était en 2010 et 11 ans plus tard! »

Hodgson a quitté Liverpool en janvier 2011 et a été remplacé par Kenny Dalglish



«Je rejouerais l’Angleterre contre l’Islande!

Alors que le poste à Liverpool s’est avéré un point bas, une bataille de survie réussie à West Brom a permis à Hodgson de gérer son pays, mais une performance respectable à l’Euro 2012 a rapidement été oubliée lorsque l’Angleterre a subi une sortie douloureuse de la phase de groupes de la Coupe du monde au Brésil deux ans. plus tard.

Hodgson a de nouveau renversé la tendance et l’introduction de plusieurs jeunes et une campagne de qualification à 100% ont remonté le moral avant l’Euro 2016, mais une défaite 2-1 contre l’Islande a permis au patron expérimenté de quitter la scène internationale dans des circonstances embarrassantes.

Le dernier match de Hodgson en tant qu’entraîneur de l’Angleterre a été une décevante défaite 2-1 contre l’Islande à l’Euro 2016



Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait revenir en arrière et choisir un match qu’il voudrait rejouer, Hodgson a déclaré: « Il y a eu tellement de matches, mais le plus évident est le dernier match de l’Angleterre contre l’Islande parce que nous n’avions pas l’air de l’être. va produire ce genre de performance et sortir du tournoi de cette façon.

« En fait, nous nous sentions plutôt bien dans notre peau et nous pensions que nous pourrions aller en France et les jouer lors du prochain match et atteindre la finale. Alors bien sûr, ce serait celui que vous aimeriez rejouer à nouveau. »

















GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire d’Arsenal au Crystal Palace en Premier League



Hodgson espère une finale « adaptée » au palais

Le travail en Angleterre devait être le dernier rôle de Hodgson dans la direction, mais, tenté de retourner au travail par son club d’enfance, le vétéran a apporté la stabilité à Selhurst Park et quittera Palace avec le record d’être la personne la plus âgée à avoir jamais réussi en Premier League. .

Il a reçu une garde d’honneur des équipes du Palace et d’Arsenal cette semaine après l’annonce de son départ et se prépare pour un après-midi émouvant à Anfield dimanche.

















Le président de Crystal Palace, Steve Parish, révèle pourquoi Hodgson est si apprécié à Selhurst Park après l’annonce de son départ



« On est toujours au bord des larmes dans ces situations, il n’est pas question de cela, mais j’espère que je serai en mesure de garder les émotions raisonnablement sous contrôle », a déclaré Hodgson.

« Plus important encore, j’espère que lors de mon dernier match, je vais voir Crystal Palace donner le même genre de performance que lors des deux derniers matchs contre Villa et Arsenal. Je pense que nous avons été vraiment bons. Si les gars pouvaient à nouveau réussir une performance comme celle-là, ce serait une finale vraiment appropriée en ce qui concerne le football.

«Les derniers jours pour moi n’ont pas été des montagnes russes émotionnelles parce qu’elles ne cessent de monter et de monter, et je ne sais pas à quelle hauteur cela peut aller, mais je sais qu’il va arriver un moment où, comme toutes les montagnes russes, la voiture plonge vers le bas et je vais sentir un énorme vide.

« Le monde du football de Premier League va s’endormir pendant quelques semaines avant le début des Euros, alors je saisis cette opportunité pour hiberner aussi – pendant au moins quelques semaines. »

















L’ancien attaquant de Crystal Palace, Clinton Morrison, pense que Sean Dyche ou Chris Wilder pourraient être de bonnes options pour succéder à Hodgson à Selhurst Park



