Le manager de Crystal Palace, Roy Hodgson, a été critiqué par les fans pour ses propos sur ses jeunes joueurs après la défaite 2-1 des Eagles à domicile contre Tottenham Hotspur vendredi soir.

Palace a tenu bon contre les Spurs, en haut du classement, jusqu’à la 53e minute, lorsqu’un but contre son camp de Joel Ward a donné l’avantage à l’équipe d’Ange Postecoglou. Les Lilywhites ont ensuite doublé leur avantage lorsque Son Heung-min a marqué 13 minutes plus tard avant que Jordan Ayew ne fasse une concession à la 94e minute.

Hodgson, dont l’équipe est épuisée par les blessures de stars comme Eberechi Eze et Michael Olise, s’est tourné vers un certain nombre de jeunes espoirs au milieu de la seconde période alors qu’il tentait de susciter une réaction de la part des Londoniens du sud. Signature estivale Matheus França, 19 ans ; Jesurun Rak-Sakyi, 21 ans, produit de l’académie ; et Naouirou Ahamada, 21 ans, ont tous remplacé des joueurs seniors, mais l’entraîneur n’a pas été impressionné par ce qu’il a vu.

“Il n’y a pas eu de déception aujourd’hui. Peut-être que les jeunes remplaçants, en qui nous aimons croire que nous pouvons croire et nous aider à atteindre un niveau différent, ne l’ont pas montré”, a déclaré Hodgson lors de sa conférence de presse d’après-match.

“En réalité, ils n’ont rien fait pour nous. “Nous sommes devenus beaucoup plus faibles lorsque j’ai effectué les remplacements. Mais malheureusement, parfois, quand un match s’éloigne de vous à 2-0, on est tenté de le faire. [turn to young players]. En partie parce que nous avons besoin de voir ces joueurs également – ​​nous devons voir s’ils vont vraiment être en mesure de nous aider.

“Nous n’avons reçu aucune aide aujourd’hui, mais nous avons reçu beaucoup d’aide de la part du premier groupe de joueurs en première mi-temps. Je pensais qu’ils étaient très bons.

“Si le match s’était terminé en continuant comme nous l’avions fait en première mi-temps et en continuant à donner la même performance et à repartir avec un résultat dans le match ou même un match nul, je serais assis ici vraiment content de ce que j’ai vu. “

Les commentaires de Hodgson ont suscité des critiques de la part des fans, en particulier parce que Palace a ouvert une nouvelle académie de 20 millions de livres sterling en 2021 et a produit les joueurs actuels de la première équipe Tyrick Mitchell et Nathaniel Clyne, ainsi que de grandes stars comme Wilfried Zaha, Victor Moses et Aaron Wan- Bissaka ces dernières années.

L’entraîneur a lui-même supervisé les ascensions de Wan-Bissaka et Mitchell, puis a protégé l’attaquant brésilien França, soulignant que l’adolescent avait besoin de plus de temps pour s’adapter à la Premier League.

“Je suis désolé pour França”, a-t-il déclaré. “Pour une raison quelconque, les gens ont essayé de lui donner des qualités que nous ne pouvons pas attendre de lui. Il a 19 ans. Il a une poignée de matchs au Brésil derrière lui. et nous lui demandons de sortir et de jouer contre Tottenham.

Il s’agissait du 500e match de Hodgson à la tête d’un club anglais toutes compétitions confondues, tandis que les Spurs prenaient cinq points d’avance en tête du championnat.

