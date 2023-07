Roy Hodgson confirmé comme manager de Crystal Palace pour la saison 2023/24 | Nouvelles du football

Crystal Palace a confirmé Roy Hodgson comme manager pour la saison à venir.

Le joueur de 75 ans restera à Selhurst Park après son retour pour les guider vers la sécurité de la Premier League la saison dernière après le départ de Patrick Vieira.

La popularité de Hodgson auprès de nombreux joueurs clés de l’équipe de Palace a contribué à influencer la décision.

Après avoir prolongé son séjour dans le sud de Londres, le manager vétéran a déclaré: « Je suis extrêmement heureux et fier de prolonger mon séjour à Crystal Palace, et je tiens à remercier le président et le directeur sportif pour leur confiance continue en moi.

« Je sais quelle équipe fantastique nous avons ici. C’est un excellent mélange de jeunesse et de potentiel, aux côtés de joueurs expérimentés de Premier League et de pedigree international.

« J’ai longuement parlé avec le président et nous avons convenu que nous devons être ambitieux pour tirer le meilleur parti de ces talents. En tant que tel, nous nous sommes fixé l’objectif d’une finition dans la première moitié, ce que nous pensons être tout à fait réalisable avec un tel talent. un groupe fabuleux de joueurs et les supporters les plus magnifiques qui soutiennent l’équipe, semaine après semaine. »

Hodgson a succédé à Vieira en mars sur un contrat à court terme, Palace récoltant 18 points sur ses 10 matchs en charge alors qu’ils restaient confortablement en Premier League, terminant finalement 11e du tableau.

Les rencontres de Crystal Palace en Premier League 2023/24

Crystal Palace entame sa saison 2023/24 par un voyage à Bramall Line pour affronter le nouveau promu Sheffield United le 12 août.

Palace, qui n’a pas encore annoncé son manager pour la prochaine campagne, accueillera ensuite le finaliste de la saison dernière Arsenal à Selhurst Park le 19 août avant de se diriger vers l’ouest de Londres pour affronter Brentford le 26 août.

Les Eagles affronteront Brighton le 23 décembre à domicile avant de se rendre à l’Amex le 3 février pour le match retour sur la côte sud.

Pendant la période des fêtes, Palace se rend à Chelsea le lendemain de Noël, puis accueille Brentford le 30 décembre.

Palace termine sa saison en affrontant Man Utd dans le sud de Londres le 4 mai avant un voyage aux Wolves le 11 mai puis, enfin, la visite d’Aston Villa le 19 mai.

