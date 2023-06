Roy Hodgson accepte de rester manager de Crystal Palace pour un an

Roy Hodgson a accepté de rester en tant que manager de Crystal Palace la saison prochaine.

L’homme de 75 ans a verbalement convenu d’un contrat d’un an pour diriger Palace avec des contrats en cours de formalisation.

Hodgson a été nommé directeur par intérim de Palace en mars à la suite du limogeage de Patrick Vieira suite à une mauvaise forme.

Ils ont remporté cinq victoires et trois nuls, ne subissant que deux défaites, au cours de cette période de 10 matchs alors qu’ils terminaient à la 11e place, à 11 points des trois derniers et au-dessus de Chelsea pour la première fois de l’ère de la Premier League.

Palace a pris en compte les références d’autres candidats, notamment Paulo Fonseca, Steve Cooper, Graham Potter et Brendan Rodgers, mais a finalement estimé que le record de Hodgson la saison dernière et sa relation solide avec de nombreux membres de l’équipe en faisaient le candidat hors pair.

Hodgson a refusé de confirmer avant le dernier match de Palace la saison dernière s’il prévoyait de revenir pour la campagne 2023-24.

« J’ai signé un contrat jusqu’à la fin de la saison ici », a-t-il déclaré. « J’étais très heureux de le faire, je suis reconnaissant d’avoir eu l’opportunité. Depuis le début, j’ai vu cela comme mon dernier match de mon contrat, en ce qui me concerne, c’est ce que c’est.

C’est la troisième fois que Hodgson – qui figurait également dans les livres du club en tant que joueur – est nommé par Palace. Son premier mandat en charge a commencé en 2017 et a duré un peu moins de quatre ans.

Il a signé un contrat à court terme à Watford en janvier 2022 mais a confirmé son départ après que leur relégation au championnat ait été scellée et il a déclaré qu’il ne s’attendait pas à occuper un autre poste de direction en Premier League.

La carrière de Hodgson dans la pirogue s’étend sur plus de 45 ans et comprend des équipes telles que l’Inter Milan, les Blackburn Rovers, Fulham, Liverpool, West Bromwich Albion et Palace, ainsi que les équipes nationales de Suisse, des Émirats arabes unis et de Finlande.

(Photo : Charlotte Wilson/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images)