Roy Hackett, pionnier des droits civiques des Noirs en Grande-Bretagne, décède à 93 ans

Après avoir entendu l’histoire de l’homme, M. Hackett se souvient : « Je suis alors allé parler à l’entreprise et leur ai dit : ‘Si on ne peut pas lui apprendre à conduire le bus, alors les bus ne seront pas conduits.’ ”

Le boycott noir de la Bristol Omnibus Co. a conduit à la fin des politiques non officielles de longue date – mais légales à l’époque – de «barre de couleur» de la Grande-Bretagne. Jusqu’au boycott, il était courant à Bristol de refuser un logement ou un emploi aux non-Blancs. La compagnie de bus a affirmé que le personnel de transport noir découragerait les passagers blancs.

Au moment où M. Hackett a lancé le mouvement de boycott, Londres et d’autres villes britanniques avaient commencé à retirer les panneaux «No Blacks» et à embaucher des chauffeurs de bus et de train et du personnel de gare non blancs. Mais Bristol avait généralement résisté au changement.