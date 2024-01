Roy embauché comme entraîneur des Islanders et remplace Lambert

Roy a entraîné les Remparts de Québec de la Ligue de hockey junior des Maritimes du Québec de 2005 à 2013 avant d’être embauché par l’Avalanche. Il a également entraîné le Québec de 2018 à 23, les guidant vers les championnats de la Coupe Memorial en 2006 et 2023.

Choix de troisième ronde (51e) des Canadiens de Montréal au repêchage de 1984 de la LNH, Roy a remporté avec 551 victoires en 19 saisons le troisième rang dans l’histoire de la LNH derrière Martin Brodeur (691) et Marc-André Fleury (552). troisième derrière Brodeur (1 266) et Roberto Luongo (1 044). Ses 151 victoires et 247 matchs en séries éliminatoires le classent chacun au premier rang et ses 23 jeux blancs le placent au deuxième rang derrière Brodeur (24). Ses 478 matchs joués, 262 victoires et 37 blanchissages constituent chacun un record pour un gardien de l’Avalanche.

Roy a remporté la Coupe Stanley à quatre reprises avec les Canadiens (1986, 1993) et l’Avalanche (1996, 2001), le Trophée Vézina élu meilleur gardien de la LNH à trois reprises (1988-89, 1989-90, 1991-92) et le Trophée Conn Smythe remis au joueur par excellence des séries éliminatoires en 1986, 1993 et ​​2001, seul joueur de l’histoire de la LNH à remporter ce prix à trois reprises.

En 12 saisons avec les Canadiens, Roy avait une fiche de 289-175 avec 66 matchs nuls en 551 matchs de saison régulière et 70-42 en 114 matchs des séries éliminatoires.

Il a été échangé à l’Avalanche par les Canadiens le 6 décembre 1995 et a affiché une moyenne de buts alloués de 1,70, un pourcentage d’arrêts de ,934 et quatre jeux blancs pour aider le Colorado à remporter la Coupe en 2001 et à remporter son troisième et dernier trophée Conn Smythe.

Roy a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 2006 et, en 2017, il a été nommé l’un des 100 plus grands joueurs de l’histoire de la LNH lors des célébrations du centenaire de la Ligue. Son numéro 33 a été retiré par l’Avalanche le 28 octobre 2003 et par les Canadiens le 22 novembre 2008, l’un des neuf joueurs à voir son numéro retiré par plus d’une équipe.

Lambert, qui a été licencié samedi, en était à sa deuxième saison en tant qu’entraîneur de New York. Il a présenté une fiche de 61-46-20 en 127 matchs de saison régulière et de 2-4 en six matchs éliminatoires.

L’homme de 59 ans a remplacé Barry Trotz comme entraîneur des Islanders le 16 mai 2022, après avoir été entraîneur associé pendant quatre saisons. C’était son premier poste d’entraîneur-chef dans la LNH.

Les Islanders (19-15-11) ont perdu quatre fois de suite et six sur sept, incluant un revers de 4-3 en prolongation contre les Blackhawks de Chicago vendredi. Ils sont sixièmes dans la division métropolitaine et à deux points des Red Wings de Détroit pour la deuxième wild card des séries éliminatoires de la Conférence Est.

New York accueille les Stars de Dallas dimanche (19 h 30 HE; MSGSN, BSSW) et visite Montréal jeudi.

Lambert est le cinquième entraîneur de la LNH à être congédié cette saison, rejoignant DJ Smith (Sénateurs d’Ottawa), Jay Woodcroft (Oilers d’Edmonton), Dean Evason (Wild du Minnesota) et Craig Berube (Blues de St. Louis).