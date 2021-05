Roy Cropper de Coronation Street pourrait tuer Corey Brent suite à l’attaque de Nina révèle David Neilson

Roy Cropper de CORONATION Street pourrait ASSASSINER Corey Brent pour avoir attaqué Nina Lucas, a révélé l’acteur David Neilson.

L’acteur, 72 ans, a taquiné ce genre que Roy tient dans son tueur en série intérieur depuis des années, mais après que sa nièce ait été attaquée et laissée pour morte par le voyou et son gang, Roy pourrait craquer.

Visitez notre page Coronation Street pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers de Coronation Street ici

ITV

Roy Cropper pourrait casser et tuer le voyou Corey pour l’attaque de Nina[/caption]

Les téléspectateurs ont vu le cœur brisé vendredi soir alors que le petit ami de Nina, Seb, était décédé des suites de ses blessures suite à l’attaque non provoquée.

Roy a été contraint d’annoncer la nouvelle à Nina dans des scènes émotionnelles.

Maintenant, l’acteur David a déclaré que cela pourrait pousser Roy au-delà du bord et montrer à quel point il pouvait être dangereux.

«Je pense qu’en tant que Roy, la personne rationnelle qu’il est, vivant selon ce code moral, il croirait en la rationalité et au système pour s’en occuper», a-t-il déclaré au Sun et à d’autres médias.

ITV

Nina a été brisée par l’attaque contre elle et Seb[/caption]

ITV

Corey a mené sa bande de voyous dans l’attaque brutale contre Nina et Seb[/caption]

«Mais si quelque chose arrive, comme nous tous vraiment, si quelque chose m’arrive, à moi et aux miens, je pense qu’il est capable de tout.

«Je pense qu’il pourrait être assez dangereux. Je me souviens qu’il a attaqué Gary Windass avec une batte de baseball ou de cricket!

«Si quelque chose arrive à Nina, il n’est qu’humain, mais ce n’est pas la voie à suivre pour la société ou pour y faire face.

«C’est presque comme si j’avais l’impression qu’il avait le frein, c’est une poignée pour moi et le personnage.»

ITV

Roy voudra désespérément aider sa nièce à travers son chagrin[/caption]

Et il a rappelé le moment où Roy est apparu pour la première fois sur les pavés en tant que harceleur de Deirdre Barlow – et un étrange.

« Cela a changé au fil des ans, oui, parce qu’il était ce type étrange traquant Deirdre et un vrai solitaire et un vrai bizarre », a-t-il déclaré.

«Et l’une des notes était qu’il ne comprend tout simplement pas, il se tient trop près, il ne comprend tout simplement pas.

«De nos jours, il est devenu cette source de toute sagesse, il est devenu Rita, les gens continuent à entrer dans le café et je leur donne toute cette sagesse.

À l’écran, Roy va avoir du mal à regarder Nina vivre son deuil alors qu’elle se blâme pour ce qui est arrivé à Seb.









La semaine prochaine, elle prend la décision déchirante de cesser de s’habiller comme elle-même, laissant Roy désespéré pour elle.

David a ajouté: «Il se sent mal qu’elle devienne plus comme lui – beige. Et elle se conforme.

«Je pense que le truc, c’est qu’avec Roy, il évite les foules et Nina ne fait pas partie de la foule et tout à coup elle veut s’habiller pour être invisible, faire partie de la foule et il peut voir que cela nuit à son individualité et à sa personnalité, mais ça est évidemment une phase!