Roxanne Perez et Cora Jade remportent des places en demi-finale pour le tournoi de championnat féminin NXT

La dernière édition de la WWE NXT s’est concentrée sur le tournoi de championnat féminin à haute tension. Deux combats de quart de finale ont eu lieu hier soir alors que l’univers de la WWE attend une nouvelle championne féminine NXT.

Fallon Henley a affronté Cora Jade lors du premier quart de finale de la soirée au Performance Center d’Orlando, en Floride. Roxanne Perez et Jacy Jayne, quant à elles, se sont affrontées dans l’autre quart de finale de la dernière édition de la WWE NXT. Lyra Valkyria et Tiffany Stratton ont atteint la demi-finale la semaine dernière.

Le champion NXT Carmelo Hayes est également sorti hier soir pour participer à un combat avec Trick Williams. Pendant ce temps, les Creed Brothers ont affronté leurs rivaux de longue date The Dyad lors du dernier épisode de la WWE NXT. L’édition de cette semaine du NXT a débuté par un combat entre Cora Jade et Fallon Henley.

A LIRE AUSSI| L’Inde tirée au sort dans le même groupe que le Pakistan pour le championnat SAFF 2023

Cora Jade contre Fallon Henley

Cora Jade a réussi à vaincre Fallon Henley mardi, mais le combat, en raison de l’affichage terne des deux concurrents, n’a pas retenu l’attention des téléspectateurs. Jade a livré du DDT pour remporter la victoire hier soir.

Les Frères Creed contre la Dyade

Brutus Creed et Julius Creed de The Creed Brothers ont affronté Rip Fowler et Jagger Reid de The Dyad lors du dernier épisode de la WWE NXT. Les Creeds Brothers ont mené un combat solide pour prendre le dessus sur leurs adversaires. Julius a confirmé une victoire retentissante avec un lasso glissant sur Reid.

Carmelo Hayes et Trick Williams contre Drew Gulak et Charlie Dempsey

Le partenariat de Carmelo Hayes et Trick Williams semblait tout simplement exceptionnel, et le duo a remporté une sublime victoire contre l’équipe de Drew Gulak et Charlie Dempsey. Carmelo a proposé un « Nothing But Net » pour la broche pour remporter une victoire pour son équipe.

A LIRE AUSSI| L’équipe indienne U-17 jouera en Bundesliga contre le FC Augsburg et le VfB Stuttgart avant la Coupe d’Asie

Kiana James contre Thea Hail

Kiana James a remporté une victoire mardi, mais avec l’aide d’un Duke Hudson distrait pour battre Thea Hail. James a produit un 401k pour remporter la victoire.

Roxanne Perez contre Jacy Jayne

Roxanne Perez et Jacy Jayne se sont battues dans la deuxième bataille du tournoi de championnat féminin NXT. Jayne a affiché une performance louable lors de son combat, mais elle semblait assez pâle devant Perez. Jayne a affronté Pop Rox pour concéder sa défaite. La victoire a guidé Perez vers les demi-finales du tournoi de championnat féminin NXT.