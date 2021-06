Roxanne Pallett montre son baby bump comme elle l’a vu pour la première fois depuis l’annonce de la grossesse avec son mari Jason

ROXANNE Pallett a montré son baby bump pour la première fois depuis qu’elle a révélé qu’elle était enceinte.

L’actrice, 38 ans, a été photographiée marchant dans Manhattan en tenant la main de son mari, le pompier Jason Carrion.

La méga agence

Le baby bump de Roxanne Pallett a été vu pour la première fois[/caption]

La méga agence

Elle a été photographiée avec son mari Jason Carrion[/caption]

L’ex-star d’Emmerdale, qui est attendue pour l’automne, portait une robe fleurie flottante et un débardeur rose bébé tandis que son beau mari montrait ses muscles dans un haut noir sans manches.

Le couple avait l’air amoureux lors de la sortie, Jason tenant affectueusement sa femme.

Hier, Roxanne a révélé qu’elle était enceinte de son premier enfant et a déclaré qu’elle « se sentait comme la femme la plus chanceuse du monde ».

La méga agence

Ils se regardèrent avec amour[/caption]

La méga agence

Jason est pompier à New York[/caption]

La méga agence

Leur bébé est attendu pour l’automne[/caption]

L’actrice, qui vit à New York, a déclaré au Miroir qu’il s’agit d’une « bulle d’excitation ».

Elle a également expliqué à quel point sa vie avait changé depuis qu’elle avait quitté l’industrie du divertissement.

La star, qui a également quitté les réseaux sociaux, a expliqué: « Je sais maintenant à quoi ressemble » le bonheur pour toujours « .

« Avoir une si belle vie ici et avoir la chance d’avoir le mari le plus incroyable et notre petit baba en route… ma mère tricote déjà pour l’Angleterre.

« Mon mari roule à toute heure pour me chercher des pizzas et des biscuits. Nous sommes dans une bulle d’excitation.

Roxanne a épousé Jason en janvier 2020, 17 mois après leur première rencontre.

L’ancienne actrice de soap a fait la une des journaux en 2018 après son passage controversé dans Celebrity Big Brother.

Elle a accusé son colocataire Ryan Thomas, 37 ans, de l’avoir frappée – le contrecoup contre elle l’a amenée à avoir trois pannes qui ont presque mis fin à sa vie.

Getty

Roxanne a fait la une des journaux en 2018 après son passage dans Celebrity Big Brother[/caption]

Elle a déclaré au Sun : « En regardant 2018, il n’y avait pas que Celebrity Big Brother.

«Je me suis effondré trois fois en l’espace de trois mois sur trois émissions de télévision, qui étaient toutes présentées comme du divertissement.

« Ce schéma aurait dû dire à beaucoup de gens qui regardaient et jugeaient que quelque chose de plus gros n’allait pas. J’ai regardé beaucoup de films Rocky après ça. Ces films m’ont sauvé. Les films Rocky de Sylvester Stallone sont ma Bible.

Roxanne a révélé comment elle avait déménagé à New York, trouvé Dieu et épousé Jason.

Caractéristiques de Rex

L’ancienne star d’Emmerdale a parlé de sa santé mentale après le spectacle[/caption]





Elle remercie son « infernale » 2018 de lui avoir donné un nouveau souffle et se dit soulagée d’être sortie du « carrousel toxique » dans lequel elle était depuis 12 ans.

Roxanne a ajouté : « L’été 2018 était en fait une percée déguisée en panne.

« Cela m’a forcé à améliorer tous les aspects de ma vie, de ma santé mentale à mon mode de vie. »