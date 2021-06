Rowllin Borges prolonge son contrat avec le Mumbai City FC jusqu’en mai 2024

Bombay City FC sont ravis d’annoncer que le milieu de terrain Rowllin Borges a accepté une prolongation de contrat avec le club, ce qui le verra engager son avenir envers les Islanders jusqu’en mai 2024, avec une option de prolongation d’un an. Le joueur de 28 ans était un rouage essentiel de l’équipe de Mumbai City qui a remporté le « double » historique lors de la saison 2020-21, remportant le bouclier des vainqueurs de la Ligue de la Super League indienne (ISL) et le trophée ISL. Le pivot du milieu de terrain de Goan a fait 20 apparitions pour les Islanders au cours de la saison 2020-21, marquant deux fois et fournissant une passe décisive. Avec 1124 passes complétées, Rowllin a également terminé la saison parmi les trois meilleurs passeurs de la ligue.

Actuellement membre de l’équipe nationale indienne pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 et de la Coupe d’Asie de l’AFC Chine 2023, Rowllin s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain du pays et continuera d’être une figure clé pour Les Islanders de Sergio Lobera dans une campagne 2021-22 très attendue et dans un avenir prévisible.

Borges était ravi d’avoir prolongé son séjour au MCFC et l’a appelé sa « famille ». Il a déclaré que le style de Lobera était unique, c’était quelque chose qu’il aimait et qu’il recherchait plus de succès avec l’équipe.

« Cette équipe, ce club, c’est ma famille. Je suis ravi d’engager mon avenir ici, avec la ville de Mumbai. Les deux dernières années de ma carrière ont été une courbe d’apprentissage incroyable pour moi et surtout la saison dernière – ce n’était rien de moins qu’un rêve pour nous tous. »

« Le style de l’entraîneur Sergio Lobera est très unique, et c’est le style que j’apprécie le plus. J’ai évolué à la fois en tant que joueur et en tant que personne sous lui, et c’est un grand moment pour moi de pouvoir continuer ici à Mumbai City pour les meilleures années de ma carrière. Les trophées de la saison dernière n’étaient que le début pour nous, et j’ai hâte de célébrer beaucoup plus de succès avec la famille des Islanders pendant encore longtemps », a-t-il déclaré.

Lobera a déclaré que Rowllin était le meilleur joueur à son poste et l’a qualifié d’inspiration pour ses coéquipiers.

« Comme je l’ai déjà dit, pour gagner des trophées, il faut avoir de bons joueurs indiens et je pense que Rowllin est le meilleur à son poste. Il a constamment montré sa qualité et il l’a encore prouvé la saison dernière dans des circonstances particulièrement difficiles. Il est une figure d’inspiration pour ses coéquipiers et tout le monde dans le groupe. C’est vraiment bien de l’avoir avec lui. Il est non seulement expérimenté, mais aussi un grand joueur d’équipe, et pour moi c’est le plus important. Je suis très heureux que Rowllin ait prolongé son temps avec la famille de Mumbai City et je lui souhaite de nombreuses années de succès avec nous », a déclaré Lobera.

