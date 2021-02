Mises à jour en direct ISL 2020-21 Mumbai City FC vs FC Goa: Mumbai City FC sont de niveau 2-2 avec FC Goa alors qu’ils s’affrontent dans le grand affrontement avec les deux équipes ayant beaucoup à jouer dans le Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 lors du match n ° 87 au stade GMC de Bambolim, Goa, lundi. Rowllin Borges manque un gardien. Igor Angulo se dirige vers le centre parfait d’Alberto Noguera. Juste avant la mi-temps, le Goan Boy Glan Martins a frappé un étourdissant pour ramener le FC Goa dans celui-ci. Amrinder Singh effectue un gros arrêt pour maintenir la tête d’Igor Angulo. Adam Le Fondre marque le rebond après que Dheeraj ait effectué un arrêt instinctif contre la tête de Hernan Santana dans le coin. Edu Bedia a perdu le ballon près de la surface MCFC et Le Fondre le met pour Hugo Boumous, qui est laissé complètement libre sur la droite. Puisqu’il était dans sa propre moitié de terrain, il ne pouvait pas être hors-jeu et est allé sur une course droite et a facilement passé Dheeraj. Les premières pressions de Mumbai, auxquelles le FC Goa a résisté. Maintenant, le FC Goa avance également. Princeton est malade et ne fait pas partie du line-up aujourd’hui. La combinaison Angulo et Ortiz recommence. Pour MCFC, Jahouh est de retour. Mumbai cherchera à doubler le FC Goa après l’avoir battu à la dernière minute lors de son match précédent. Le FC Goa, en revanche, a beaucoup à jouer car il voudra retrouver sa place dans le Top 4. Suivez toutes les mises à jour en direct de Mumbai City FC vs FC Goa sur le blog de News18 Sports.

Le Mumbai City FC et le FC Goa ont joué pour la dernière fois le 25 novembre et Mumbai est sorti victorieux grâce à une pénalité de temps d’arrêt d’Adam Le Fondre. Ce fut un match houleux alors que le FC Goa a son ancien entraîneur Sergio Lobero et quatre de ses anciens joueurs de l’autre côté. Redeem Tlang avait vu un carton rouge à la 40e minute, qui a vu Goa descendre à 10 hommes. Mumbai a obtenu un penalty sur un handball de Lenny Rodrigues et Le Fondre a intensifié pour le convertir avec facilité.

Pour Mumbai, une victoire est nécessaire pour conserver la première place avec ATK Mohun Bagan maintenant à seulement trois points de retard. Mais avec Goa invaincu en huit matchs, l’entraîneur Lobera sait que c’est plus facile à dire qu’à faire. « Nous jouons contre une très bonne équipe », a déclaré Lobera. « Ils jouent sous pression car ils doivent atteindre les séries éliminatoires et maintenant, il y a plus d’équipes en compétition pour atteindre cet objectif. Nous pensons à nous-mêmes, essayons d’améliorer quelques choses. Comme toujours, il est important de connaître quelques détails sur le Mais le plus important pour moi en tant qu’entraîneur, c’est que si mon équipe joue à 100%, je suis très confiant et convaincu que nous obtiendrons les trois points demain », a-t-il ajouté.

Goa se retrouve au milieu d’un ensemble d’équipes en lice pour les deux dernières places en séries éliminatoires. Ferrando sait que toute erreur à ce stade coûtera cher à son équipe. Mais il a refusé d’admettre que ce serait son équipe qui serait sous plus de pression. « Pour Goa, nous avons de la pression à chaque match parce que nous voulons nous améliorer et obtenir trois points à chaque match », a-t-il déclaré. « Peut-être que Mumbai a plus de pression à cause de son budget, son équipe est censée être prête à remporter le championnat. Le plus important pour nous est de nous améliorer, de bien jouer, de préparer un bon plan (contre nos adversaires) et d’obtenir les trois points. »