Lorsque l’Inde affrontera les champions d’Asie du Qatar lors de leur match de qualification pour la Coupe du monde 2022 et la Coupe d’Asie 2023 au stade Jassim Bin Hamad le 3 juin, ils pourraient peut-être avoir un sentiment de déjà-vu de leur visite précédente. C’est dans ce stade même que l’Inde a obtenu ce qui est peut-être l’un de ses meilleurs résultats ces derniers temps lorsqu’elle a tenu les hommes de Felix Sanchez Bas à un match nul 0-0 en septembre 2019. Mais, cette fois, le défi sera plus difficile. Non seulement parce que le Qatar cherchera à faire amende honorable, mais aussi les joueurs indiens seront en compétition pour la première fois depuis mars 2021.

Cependant, les conditions de jeu au Qatar ne seraient pas un problème, estime le milieu de terrain Rowllin Borges. Le stade Jassim Bin Hamad a été l’un des premiers stades du Qatar à bénéficier de la technologie de refroidissement, depuis 2011, ce qui signifie que même si les températures montent en flèche au Qatar, les joueurs seront à l’aise sur le terrain.

« La technologie de refroidissement dans le stade est incroyable. Vous savez qu’il fait très chaud au Qatar. Mais vous aurez des vibrations froides dans le stade. Il vous garde au frais. C’était la première fois que je voyais quelque chose de ce genre dans un stade. Même à la 85e minute, vous resterez frais lorsque cet air soufflera. Vous sentez que vous pouvez continuer à courir », a déclaré Borges à Goal.

Son coéquipier au centre du parc, Brandon Fernandes, qui est entré en jeu lors de ce match, a fait écho à ses pensées.

« La dernière fois que nous étions au Qatar, le stade était plutôt cool. Il n’y avait pas d’humidité. C’était plutôt bien conditionné. (Il y avait) Des conditions incroyables pour jouer au football. En fait, le Qatar possède une excellente infrastructure et des installations de classe mondiale pour le football. Ce sera une sensation formidable de jouer sur le terrain d’Al Sadd. J’attends avec impatience une bonne expérience pour y jouer », a déclaré le milieu de terrain du FC Goa.

L’Inde s’entraîne déjà au Qatar avant ses éliminatoires de la Coupe du monde après que les hôtes ont levé la quarantaine obligatoire de 10 jours pour les Blue Tigers.

Lorsqu’ils affronteront les champions d’Asie le 3 juin, le résultat du match précédent leur remontera aussi beaucoup le moral. Le Qatar était dans une veine riche en forme et était invaincu sur le sol asiatique. Ils avaient marqué 25 buts en huit matches et c’est la défense indienne qui les a forcés à faire blanc.

« Nous étions motivés pour faire mieux. Nous étions frustrés après le match contre Oman. Nous voulions un meilleur résultat pour ce match, mais nous ne l’avons pas obtenu. La motivation et la frustration refoulées se sont donc manifestées contre le Qatar. Je pense que grâce à cela, nous avons obtenu un bon résultat. C’était un résultat énorme. On pouvait voir les célébrations sur le terrain », a déclaré Borges, racontant les souvenirs de la rencontre précédente.

Le milieu de terrain du FC Goa a commencé ce match. Sa performance a été saluée pour son incroyable rythme de travail alors qu’il absorbait la pression et tentait de bloquer les avenues de dépassement pour tenter d’aider ses collègues défenseurs.

Il faut noter que seules des équipes comme le Brésil, l’Argentine et la Colombie, à l’exception des Hommes en bleu, ont pu garder une cage inviolée contre le Qatar cette année-là.

« Nous sommes entrés dans le match avec un état d’esprit positif. Nous savions que le Qatar était une très bonne équipe et nous ne pouvons pas nous permettre de concéder tôt. Nous voulions être dans le match jusqu’à la deuxième mi-temps et une fois que nous avons eu l’élan, nous avons essayé de créer des opportunités. C’était un grand match pour nous et nous avons très bien défendu », se souvient Fernandes.

Fernandes, qui a été amené en tant que remplaçant tardif, a également joué son rôle en initiant des contre-attaques et en tombant profondément en cas de besoin pour aider ses coéquipiers. Inutile de dire que le fournisseur d’aide le plus élevé de l’ISL (Indian Super League) sera un rouage essentiel du milieu de terrain indien lors des prochains matchs.

Si les hommes d’Igor Stimac parviennent à engranger un résultat positif face au Qatar, le succès éclipsera le précédent, d’autant plus que les circonstances sont cette fois bien plus éprouvantes.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici