À 6 heures du matin, lorsque les autres sont rentrés chez eux, les rameurs se rendent dans un Caire que peu d’autres connaissent: pas de circulation, pas de foule, petit chaos. Même les oiseaux sont audibles à cette heure du matin, lorsque les bataillons de klaxons de voitures de la ville n’offrent qu’une concurrence groggy et que le brouillard hivernal pâlit les hôtels cinq étoiles le long du rivage. Dans le bateau, les lames des rames enduisent et raclent la rivière comme des couteaux sur du fromage à la crème. Le rythme remplace la pensée: trempez les rames. Poussez avec les jambes. Se retirer. Répéter.

Le Nil a donné naissance à la civilisation égyptienne il y a des milliers d’années, ses eaux limoneuses conférant des richesses agricoles qui ont construit un empire et qui le soutient encore. Les habitants du Caire peuvent prendre un café dans un restaurant flottant ou monter à bord d’une felouque pour une croisière d’une heure; L’eau du Nil coule de leurs robinets et fait pousser leur nourriture. Mais les matins sur la rivière sont les plus proches que la plupart des rameurs aient jamais approchés du plan d’eau lui-même.

Mais dans une grande partie du centre du Caire, les clubs privés et les restaurants construits au cours des quatre dernières décennies au bord du fleuve ou stationnés en permanence sur des barges stationnaires ont caché le Nil à tous sauf à ceux qui peuvent payer. De nombreux endroits de choix appartiennent à des organisations appartenant à l’armée, à la police et à la justice.

Certes, il y a d’autres raisons de rester à l’écart d’une rivière qui collecte les eaux usées, les ordures et autres polluants sur des kilomètres avant qu’elle ne coule, brun verdâtre et par intermittence piquante, dans Le Caire. Les rameurs partagent l’eau non seulement avec les bateaux de police, les pêcheurs et les ferries, mais aussi avec parfois l’archipel de détritus et – au moins une fois – une vache morte.

« Si nous avons existé pendant plusieurs milliers d’années à cause de cela », a déclaré Amir Gohar, un urbaniste et un urbaniste qui a étudié la relation des Égyptiens avec le Nil, « maintenant nous le détruisons et nous l’ignorons. »