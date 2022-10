Rowing Canada : Une enquête révèle une culture toxique

L’une des meilleures rameuses féminines du Canada se remet d’un trouble de l’alimentation qui s’est développé en 2019.

C’était sa tentative de maintenir un sentiment de contrôle sur ce qu’elle disait être une relation malsaine avec l’ancien entraîneur national féminin Dave Thompson qui devenait incontrôlable.

“Je mangeais mon repas, puis je commençais à me sentir vraiment nauséeux parce que je commençais à paniquer un peu, et je pensais” je dois vomir “”, a déclaré le rameur olympique, qui a requis l’anonymat par peur de représailles. “Il y avait toujours un déclencheur de quelque chose qui s’était passé ou en prévision de quelque chose qui me rendait très nerveux et anxieux.

“Cela m’a donné l’impression d’avoir enfin le contrôle sur quelque chose.”

L’habitude est devenue un trouble à part entière qu’elle a finalement surmonté avec un conseiller il y a seulement quelques mois.

D’aussi loin que 1904, en passant par l’âge d’or de Marnie McBean, Kathleen Heddle et Silken Laumann, jusqu’à la victoire du huit féminin aux Jeux olympiques de Tokyo, le Canada a une histoire riche en aviron, avec 43 médailles olympiques.

Mais les athlètes disent que sous la surface se trouve un environnement toxique dans l’organisation nationale, ce qui a finalement déclenché une enquête tierce par Rubin Thomlinson LLP.

Thompson a été licencié en février 2020, cinq mois avant la date de début initiale des Jeux olympiques de Tokyo. Le congédiement est intervenu après qu’une plainte a été déposée contre lui en 2019 en vertu de la politique de prévention des abus, du harcèlement et de l’intimidation de Rowing Canada.

Le rapport cinglant de Rubin Thomlinson sur son enquête, publié lundi, a révélé que l’effet négatif de Thompson sur le programme et le manque de transparence de Rowing Canada (RCA) autour de son congédiement étaient l’un des plus gros problèmes, laissant un coup durable.

“Les participants au processus d’examen … ont exprimé de profonds sentiments de douleur, de colère et de trahison envers RCA à la suite de ces événements. Les effets des actions de M. Thompson se sont répercutés au-delà de ceux directement touchés par son comportement, à ceux qui en ont été témoins et à ceux dont les perceptions de RCA ont été affectées par sa réponse à ce problème », indique le rapport.

De nombreux athlètes et anciens membres du personnel de Rowing Canada se sont entretenus avec La Presse canadienne par crainte que la culture toxique ne soit balayée sous le tapis. Ils ont tous demandé l’anonymat.

La Presse canadienne n’a pas pu contacter Thompson.

Un ancien membre du personnel a déclaré qu’il y avait “ce manque de professionnalisme dans tout le Far West qui entoure cette organisation et de nombreuses organisations sportives en ce qui concerne les normes d’entraînement”.

L’athlète qui a lutté contre un trouble de l’alimentation a déclaré que Thompson l’avait choisie il y a trois ans. Leur relation a commencé par des commentaires intimidants sur son poids, mais a évolué en une relation qui comprenait des textes prétendument inappropriés sur ses coéquipiers, des suggestions pour des “soirées œnologiques” privées et regarder de l’érotisme. Il l’aurait embrassée une fois sur la bouche.

“Je suis vraiment en colère et je suis vraiment triste pour mes coéquipières”, a-t-elle déclaré. “J’ai travaillé et discuté avec Allison Forsyth (skieuse à la retraite et défenseure du sport sécuritaire), et elle m’a vraiment aidée à comprendre ce qui s’est passé.

“J’étais une personne vraiment heureuse quand je suis arrivée à l’aviron. Je faisais de mon mieux chaque jour et j’adorais travailler dur. Et ça m’a enlevé ça”, a-t-elle ajouté. “Je détestais vraiment aller à l’entraînement… mais cela me donne aussi la tranquillité d’esprit maintenant d’une manière étrange en sachant que je n’étais pas fou.”

Un autre ancien membre du personnel a déclaré que “la culture et l’environnement vraiment toxiques” affectaient sa santé mentale. Il a commencé à tenir un registre – “Je l’ai appelé mon” livre de Dave-ismes “” – des problèmes qu’il avait ou qu’il avait entendus des athlètes et des membres du personnel.

“C’était assez déconcertant d’avoir un tel document à un moment donné, et quand mes appels vocaux à l’administration sont tombés dans l’oreille d’un sourd, j’ai su que je devais faire plus”, a-t-il déclaré. “Le sport au niveau national manquait de leadership, de communication efficace et de responsabilité, ce qui a conduit à une culture sportive médiocre. Cela rendait chaque jour difficile de venir au travail. Je ne suis pas sous l’illusion que le sport d’élite n’est qu’amusement et jeux, mais quand il y a n’offre aucun plaisir à ceux qui vous entourent, cela pèse sur votre vie personnelle et professionnelle.”

Un autre rameur olympique a déclaré que les athlètes continuent de monter sur le podium “malgré” l’organisation nationale. Elle s’est demandé pourquoi l’entraîneure Michelle Darvill n’avait pas été retenue après avoir guidé le huit féminin vers l’or olympique. En 2021, Darvill a été nommé entraîneur canadien de l’année pour tous les sports par l’Association canadienne des entraîneurs et entraîneur mondial d’aviron de l’année.

“Elle n’avait pas de travail le lendemain de notre victoire aux Jeux olympiques”, a-t-elle déclaré. « Rowing Canada a mis fin à son contrat le lendemain de notre victoire aux Olympiques, elle était dans un avion avec nous, elle n’était plus une employée de Rowing Canada.

Darvill est maintenant l’entraîneur-chef de l’équipe féminine néerlandaise, qui a remporté sept médailles lors des récents championnats du monde en République tchèque.

“Je suis un champion olympique. Je n’aurai jamais une plus grande voix qu’en ce moment”, a déclaré l’athlète. “C’est le plus grand pouvoir que j’aurai jamais, et je dois dire quelque chose. J’ai vu la culture (RCA) s’aggraver constamment. Ils épuisent les athlètes et ils épuisent les entraîneurs. Et puis nous obtenons en colère contre les athlètes pour avoir parlé et dit “Hé, ce n’est pas sain. Cela ne fonctionne pas.”

Une troisième rameuse olympique a déclaré qu’elle aimerait que des personnes soient tenues responsables des quelques années tumultueuses qui ont précédé les Jeux olympiques de Tokyo.

“Je pense qu’en ne disant rien, nous leur avons rendu un très grand service”, a-t-elle déclaré. “Nous sommes un sport de niche. Mais tout le monde sait qu’aux Jeux olympiques, c’est l’un des sports d’été les plus populaires, nous réussissent généralement bien aux Jeux olympiques. Et il est important que les gens réalisent que nous avons remporté une médaille d’or et une médaille de bronze, mais notre programme, le programme féminin en particulier, était dans un cycle assez toxique jusque-là.

Les Canadiennes ont remporté deux médailles à Tokyo, avec Caileigh Filmer et Hillary Janssens qui ont décroché le bronze chez les femmes. Le huit féminin a couru vers le bronze pour la seule médaille du Canada aux récents championnats du monde.

La rameuse qui surmonte le trouble de l’alimentation a déclaré qu’elle espère qu’en prenant la parole, elle pourra aider les futurs athlètes à éviter les mêmes pièges.

“J’adorerais pour n’importe quelle petite fille ou petit garçon, ou athlète qui a un sentiment interne, c’est comme une odeur aigre ou un bruit bizarre, vous savez que quelque chose ne va pas, mais vous ne pouvez tout simplement pas mettre le doigt dessus, ” dit-elle. “Je veux juste qu’ils sachent : ‘Il m’arrive exactement la même chose, je sais que c’est mal, je ne peux pas mettre toute cette énergie, ce travail, ce temps, ce sang, cette sueur et ces larmes, et avoir une personne ou une groupe de personnes l’enlève.'”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 3 octobre 2022.