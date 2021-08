Rowan, la fille de Braunwyn Windham-Burke du RHOC, déménage des boîtes de sa maison louée en Californie, les parents par défaut de 45 000 $ sur les paiements

La fille de Braunwyn Windham-Burke, la fille de REAL Housewives of Orange County alun, Rowan, a déménagé des cartons de la maison californienne louée par la famille.

Braunwyn et son ex-mari Sean Burke sont actuellement poursuivis pour ne pas avoir payé 45 000 $ de loyer.

RetourGrille

La fille de Braunwyn, Rowan, a été aperçue en train de déplacer des cartons hors de la maison familiale[/caption]

RetourGrille

La famille a été expulsée de sa location californienne[/caption]

Instagram / @braunwynwindhamburke

Braunwyn et Sean sont poursuivis pour ne pas avoir payé 45 000 $ de loyer[/caption]

Rowan, qui est le deuxième enfant le plus âgé du couple, a été aperçue avec une expression sérieuse alors qu’elle déplaçait des boîtes de la maison dans une voiture.

La jeune fille de 18 ans portait un haut de bikini noir et une jupe tie-dye alors qu’elle sortait des sacs, une poubelle et un portant à vêtements du Newport Beach domicile.

En plus de Rowan, Braunwyn et Sean partagent les enfants Bella, 20 ans, Jacob, 15 ans, les jumeaux Curran et Caden, huit ans, Koa, six ans et Hazel, trois ans.

DRAME JURIDIQUE

Il est probable que la famille soit sur le point de quitter la maison, car l’ancien RHOC la star et son ex sont poursuivis par leur propriétaire.

Le mois dernier, il a été signalé que le couple est « poursuivi pour expulsion » car ils ont été accusés de « devoir 45 000 $ de loyer sur leur Californie château. »

Selon des documents judiciaires obtenus par Radar en ligne, le propriétaire du manoir de Newport Beach loué par l’ancien Bravo star a déposé une plainte au civil le 12 juillet.

Dans le procès, propriétaire Karen Ogden a affirmé que les stars de la réalité avaient loué la maison de 5 chambres, 6 ½ salles de bain et 8 000 pieds carrés en janvier 2020.

Le couple a accepté de payer 15 000 $ par mois de loyer pour un bail d’un an et six mois.

Pourtant, Braunwyn et Sean aurait omis de payer le loyer pendant trois mois, le propriétaire affirmant que le couple avait été informé et avait été expulsé le mois dernier.

Les documents ont déclaré que le propriétaire avait demandé au couple de payer les 45 000 $ et de quitter la propriété immédiatement.

RAPPEL

Les problèmes juridiques sont survenus quelques jours seulement après qu’il a été révélé que le RHOC alun et son mari s’étaient séparés après plus de 20 ans de mariage.

Braunwyn et Sean, 53 ans, ont officiellement annoncé leur séparation lors d’une session Instagram Live.

Elle a expliqué : « Nous remballons cette maison, celle que nous avons tournée l’année dernière, et nous déménageons.

« Nous avons décidé conjointement que nous allons prendre quelques mois d’intervalle. »

Après des semaines à « chercher une maison » mais sans succès, Braunwyn a décidé de prendre un congé et de quitter la Californie pour « quelques mois ».

Braunwyn a partagé : « Il emménage dans une location meublée pour quelques mois et j’emmène les enfants à Hawaï pendant un certain temps.

BRAUNWYN SORT

En décembre 2020, la star de RHOC s’est révélée lesbienne et a partagé qu’elle avait un nouvel intérêt amoureux dans sa vie.

Malgré leur décision de se séparer, Braunwyn et Sean ont révélé leurs projets de coparentalité en attendant de voir ce que l’avenir leur réserve.





Elle a expliqué: « Ce que nous aimerions faire, c’est quand ce sera fini, obtenir une maison dans laquelle les enfants resteront et ensuite nous pourrons partir [back and forth].

« Nous n’avons pas décidé si, après cette petite expérience d’avoir quelques mois d’écart, si nous allions nous remettre ensemble et vivre ensemble en tant qu’amis et famille, ou si nous allions simplement garder les enfants à la maison et nous je vais entrer et sortir.

L’ancienne star de Bravo est actuellement en couple avec Fernanda Rocha.

Instagram

L’ancien couple partage sept enfants ensemble[/caption]

Instagram

Braunwyn a déjà montré la maison à louer sur Instagram[/caption]

Bravo

La star de RHOC est sortie lesbienne l’année dernière[/caption]