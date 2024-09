Rowan et la 13ème sorcière

Après avoir initialement seulement fait allusion à l’importance de la 13e prophétie des sorcières dans ses premiers épisodes, Les sorcières de Mayfair La saison 1 dévoile son sens et son objectif dans le scénario global vers ses derniers épisodes. Également connu sous le nom Les sorcières de Mayfair d’Anne Ricela série télévisée AMC est la deuxième émission se déroulant dans l’univers Immortal Shared. Avant Mayfair Witches, 2022 Entretien avec un vampire a marqué le début de la franchise et de l’univers global.









Dans sa durée de 8 épisodes, Les sorcières de Mayfair offre aux téléspectateurs de nombreuses raisons de se réjouir. D’un casting talentueux à des intrigues secondaires convaincantes, la série intrigue le public avec ses explorations de ses personnages surnaturels, de leur politique de pouvoir et de leur dynamique familiale. Dans toutes ces explorations, son attrait principal vient de sa représentation d’une prophétie centrale, appelée la 13e prophétie des sorcières. Au lieu de révéler tous les détails de la prophétie d’un coup, Les sorcières de Mayfair maintient les spectateurs accrochés en dévoilant progressivement ses secrets.





La 13e prophétie des sorcières de Mayfair expliquée

La prophétie semble préparer la renaissance de Lasher





Bien que les implications globales à long terme de la 13e prophétie des sorcières n’aient pas encore été dévoilées, Les sorcières de Mayfairla série a laissé tomber plusieurs indices et indices pour aider les téléspectateurs à spéculer sur la façon dont les choses vont se dérouler. Par exemple, comme le nom de la prophétie le suggère, elle fait référence à la 13e sorcière née dans la lignée familiale Mayfair, soulignant comment elle jouera un rôle important dans le futur récit de la famille. De nombreux détails subtils tout au long de la série suggèrent également que la 13ème sorcière de la famille servira en quelque sorte de « porte,« ouvrant la voie à l’arrivée d’une entité surnaturelle dans leur monde.

Les sorcières de Mayfair

confirme également que Lasher incarne l’enfant de la 13ème sorcière.





Les sorcières de Mayfair » La saison 1 laisse également entendre que l’entité surnaturelle en question sera Lasher, qui, selon la tradition générale de la série, est un esprit ancien et la source même des capacités des sorcières titulaires. Plusieurs détails subtils de la prophétie impliquent que la 13e sorcière de la famille Mayfair donnera naissance à Lasher. Les sorcières de Mayfair Les moments de fin de la saison 1 confirment également que Lasher incarne l’enfant de la 13e sorcière. La série révèle également que Cortland Mayfair bénéficie d’une certaine manière de la prophétie, ce qui explique pourquoi il prend des dispositions pour qu’elle se réalise.

Rowan Fielding est la 13e sorcière de Mayfair

Elle embrasse la prophétie vers la fin de la saison 1





Rowan apprend pour la première fois l’existence de la prophétie et le fait qu’elle est la 13e sorcière lorsqu’elle assiste aux funérailles de sa mère. Après que Cortland l’ait aidée à réaliser que Lasher est un cadeau pour elle, Rowan accepte la prophétie en mettant le collier de sa mère et en établissant une connexion entre elle et Lasher. Les sorcières de Mayfair Dans le dernier arc de la saison 1, Rowan part à la recherche de Tessa après avoir appris qu’elle est enceinte. Cependant, lorsqu’elle la retrouve enfin, elle découvre que les chasseurs de sorcières l’ont enlevée. Malgré tous ses efforts pour sauver Tessa, la jeune sorcière meurt lorsque Keith l’abat.

Dans sa quête pour venger la mort de Tessa, Rowan utilise son collier pour invoquer Lasher. Après avoir puni Keith en le brûlant, Lasher aide Rowan à accéder à toute l’étendue de ses capacités en lui expliquant comment se connecter à ses connaissances ancestrales. Avec ce qui suit, Lasher prend finalement le contrôle de son enfant, ce qui ouvre la voie à sa renaissance.





Que se passe-t-il avec la grossesse de Rowan dans la saison 1 de Mayfair Witches

Elle donne naissance à l’enfant et débloque de nouveaux pouvoirs

Depuis que le bébé de Rowan accomplit la prophétie, sa grossesse progresse rapidement Les sorcières de Mayfair saison 1. Après que Lasher soit apparu pour l’aider à tuer Keith et ait finalement incarné le bébé, Rowan délivre l’enfant dans le mausolée avec l’aide de Suzanne. Après avoir accouché, elle acquiert de nouveaux pouvoirs qu’elle utilise pour punir Cortland en l’enfermant dans la pierre après avoir appris qu’il avait tué sa mère. Réalisant que, comme Cortland, Ciprien souhaite également lui enlever son enfant, Rowan l’avertit de ne pas s’approcher d’elle et de son enfant. Avec cela, Les sorcières de Mayfair la saison 1 établit que la 13e prophétie de la sorcière a été accomplie.

Les sorcières de Mayfair

la saison 1 a un score de critiques de 44% et un score d’audience de 47% sur Rotten Tomatoes.



