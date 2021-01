Rowan Atkinson, également connu sous le nom de Mr Bean dans le monde entier, a révélé qu’il n’aimait pas vraiment jouer le personnage de bande dessinée bien-aimé qui est maintenant devenu synonyme de son nom.

Selon un rapport par DailyMail, l’acteur, âgé de 65 ans, a déclaré que le seul rôle qu’il avait vraiment aimé jouer au cours de sa longue carrière était Blackladder. C’est parce qu’il ne ressentait pas le «poids de la responsabilité» d’être drôle tout le temps. Il a également ajouté que Blackladder ne reviendrait pas.

Mr Bean, qui s’est déroulé de 1990 à 1995, est devenu un rôle emblématique et l’une des émissions de bandes dessinées les plus drôles de Grande-Bretagne. Il a ensuite eu un spin-off d’animation et deux films sur grand écran.

Atkinson m’a dit que le succès de M. Bean ne l’a pas surpris car regarder un adulte se comporter d’une manière enfantine est «fondamentalement drôle». De plus, étant donné que la majeure partie de la comédie de M. Bean est visuelle plutôt que verbale, elle a permis aux gens du monde entier de se connecter avec lui et de communiquer avec lui. Une comédie plus visuelle, selon Atkinson, pourrait finir par offenser «ceux qui ont une plus grande sensibilité».

Cependant, Atkinson a déclaré qu’il n’aimait pas vraiment jouer le personnage. Il a dit qu’il trouvait cela plutôt stressant et épuisant et qu’il attendait que cela se termine. « Je trouve cela stressant et épuisant, et j’attends avec impatience la fin », a-t-il déclaré.

Dans la même interview, Atkinson a également parlé de la culture d’annulation qui est devenue plus intrusive à l’ère numérique. Atkinson a comparé la culture de l’annulation à la version numérique de la foule médiévale.

Il a dit qu’il craignait pour l’avenir et que cette culture d’annulation avait «élargi les divisions dans la société et abaissé la tolérance».

Il a déclaré que les médias sociaux aboutissaient à une vision binaire de la société et qu’il n’y avait que deux côtés – pour ou contre. Si quelqu’un est contre quelque chose, il est immédiatement annulé. Il a dit que c’était effrayant pour quiconque est victime de cette foule numérique.