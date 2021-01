Rowan Atkinson a parlé de jouer son célèbre personnage, M. Bean, et a déclaré qu’il n’aimait pas beaucoup jouer à M. Bean et le trouvait « stressant et épuisant ».

L’acteur de 65 ans a fait ses débuts avec le personnage enfantin, accompagné de son ours en peluche brun et de sa Mini jaune, dans sa sitcom éponyme en janvier 1990 et cela a été un phénomène mondial, engendrant des films, des livres et une série animée.

Rowan a ensuite repris son personnage pour une performance live dans le cadre de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’été de Londres 2012.

Mr Bean continue d’être populaire 30 ans plus tard, rassemblant plus de followers sur Facebook que Justin Bieber mais Rowan a déclaré au Radio Times: «Le succès de Mr Bean ne m’a jamais surpris.

« Voir un adulte se comporter de manière enfantine sans être à distance conscient de son caractère inapproprié est fondamentalement drôle. »









Rowan a poursuivi: « Le fait que la comédie soit visuelle plutôt que verbale signifie qu’elle a également connu un succès international. »

Il a ajouté: « C’est très agréable que les gens veuillent se connecter avec M. Bean, mais je n’ai aucune envie d’avoir une présence sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe il y a un side-show dans mon monde.

«Il a en fait un nombre disproportionné de fans dans les pays musulmans et les endroits avec des régimes créatifs plus stricts que le nôtre.

« Une bande dessinée plus verbale aurait du mal à éviter les sujets qui offensent ceux qui sont plus sensibles. Mais cela ne semble pas être un problème pour M. Bean. »









Interrogé sur la possibilité de plus d’épisodes, Rowan a déclaré: «Après avoir fait une série télévisée d’animation, nous sommes maintenant sur le point de développer un film d’animation pour Mr Bean – il est plus facile pour moi d’interpréter le personnage vocalement que visuellement.

«Je n’aime pas beaucoup jouer avec lui. Le poids de la responsabilité n’est pas agréable. Je trouve cela stressant et épuisant, et j’attends avec impatience la fin.

« Je n’aime pas vraiment le processus de création de quoi que ce soit – à l’exception peut-être de Blackadder, car la responsabilité de rendre cette série amusante incombait à de nombreuses épaules, pas seulement aux miennes. »

Rowan a déclaré que ce n’est « certainement pas impossible » qu’il pourrait revoir un jour son personnage de Blackadder, ajoutant: « C’est à peu près aussi optimiste que je peux l’être, et je préfère ne pas spéculer sur le moment où cela pourrait être réglé.

« Mais Blackadder représentait l’énergie créative que nous avions tous dans les années 80. Essayer de reproduire cela 30 ans plus tard ne serait pas facile. »









Rowan, qui milite également en faveur de la liberté d’expression, a également mis en garde contre la «culture d’annulation» de la société moderne.

Il a déclaré: «Le problème que nous avons en ligne est qu’un algorithme décide de ce que nous voulons voir, ce qui finit par créer une vision simpliste et binaire de la société.

« Cela devient une affaire de soit vous êtes avec nous, soit contre nous. Et si vous êtes contre nous, vous méritez d’être » annulé « .

«Il est important que nous soyons exposés à un large éventail d’opinions, mais ce que nous avons maintenant est l’équivalent numérique de la foule médiévale errant dans les rues à la recherche de quelqu’un à brûler.

« Donc, c’est effrayant pour quiconque est victime de cette foule et cela me remplit de peur pour l’avenir. »

