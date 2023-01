Row éclate alors que Sunak affirme que le NHS dispose d’un financement pour faire face à la crise

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a déclaré que le NHS disposait de tout le financement dont il avait besoin pour faire face à la crise qui submerge les hôpitaux, malgré les avertissements répétés des responsables de la santé selon lesquels un investissement immédiat est nécessaire pour protéger les patients.

Des médecins expérimentés ont déclaré que le gouvernement était dans le déni de la catastrophe affectant les services de santé – les experts affirmant qu’il était faux de blâmer les retombées de la pandémie.

Les responsables de la santé ont averti que le NHS était sur le fil du rasoir, de nombreux A&E ayant du mal à répondre à la demande et les fiducies et les services d’ambulance déclarant des incidents critiques.

Mardi, les dirigeants du NHS à Londres ont déclaré que les ambulances n’attendraient que 45 minutes pour remettre les patients au personnel hospitalier. Les experts estiment que les retards et autres problèmes dans les A&E à travers le pays sont actuellement responsables du décès de jusqu’à 500 patients par semaine.

Downing Street a déclaré que le gouvernement avait été “franc” avec le public au sujet de la pression à laquelle le NHS est confronté cet hiver, le porte-parole officiel du Premier ministre reconnaissant que le service de santé est confronté à un “défi sans précédent”.

Le secrétaire fantôme à la Santé, Wes Streeting, a déclaré que M. Sunak était “invisible” et l’a accusé d’une position “négligente, irresponsable et présentant un risque pour la santé publique”.

Les critiques ont déclaré que les affirmations selon lesquelles le NHS disposait de suffisamment de ressources étaient “une insulte à tous ceux qui souffrent dans les couloirs des hôpitaux ou à l’arrière des ambulances parce que le gouvernement a refusé d’agir plus tôt”.

Les députés conservateurs en colère ont également exhorté le gouvernement à maîtriser le chaos qui engloutit le NHS et d’autres parties du secteur public, les grèves dans les chemins de fer créant à nouveau la misère pour des millions de personnes.

La dispute a éclaté après que le n ° 10 a déclaré que le Premier ministre était “confiant … nous fournissons au NHS le financement dont il a besoin – et comme nous l’avons fait tout au long de la pandémie – pour faire face à ces problèmes”.

Mais Downing Street a admis que certains patients auraient du mal à accéder aux soins, même en évitant le mot crise.

Le Dr Vishal Sharma, de la BMA, qui vote les jeunes médecins pour une action de grève, a riposté en disant: «Pour le personnel travaillant dans le NHS ou tout patient essayant désespérément d’accéder aux soins, il est clair pour tous que le NHS est complètement cassé . Cela ne s’est pas produit du jour au lendemain, mais est le résultat direct de la sous-utilisation des dépenses de santé par le gouvernement et de l’ignorance des avertissements répétés du personnel concernant les pénuries de main-d’œuvre, la hausse de la demande et l’effondrement des infrastructures.

“Réparer le NHS ne peut se faire du jour au lendemain, mais la triste réalité est qu’à moins que le gouvernement n’agisse, les choses continueront de s’aggraver, atteignant peut-être le point où la reprise devient impossible.”

Adam Brimelow, directeur des communications chez NHS Providers, a déclaré: “Il est clair que les ressources disponibles pour le NHS n’ont pas suivi le rythme de l’évolution des besoins de la population.”

D’autres ont contesté l’affirmation de Downing Street selon laquelle l’un des principaux moteurs de la crise actuelle était l’arriéré de Covid.

Le Dr Adrian Boyle, président du Royal College of Emergency Medicine, a déclaré qu’il est “malhonnête de blâmer la situation actuelle sur la pandémie”, mettant en garde contre des problèmes de personnel, un manque de lits et de capacité et un manque de soins sociaux, “tous des problèmes qui sont dus à un manque de ressources ».

Le Dr Tim Cooksley, président de la Society for Acute Medicine, a reconnu que le gouvernement avait été “franc” face aux défis cet hiver, mais “la réalité a été plus intolérable et insupportable pour le personnel et les patients que prévu”.

“La situation choquante des soins aigus du NHS nécessite une action d’urgence”, a-t-il ajouté.

Matthew Taylor, directeur général de la Confédération du NHS, a déclaré que le NHS était entré dans la pandémie avec trop de postes vacants, un chiffre qui s’élève désormais à plus de 130 000, « et nous sortions de la plus longue crise financière de l’histoire du NHS. ”.

Alors que quatre autres jours de grèves se profilent plus tard ce mois-ci, il a également exhorté le gouvernement à rouvrir les pourparlers avec les syndicats sur les salaires.

Le Royal College of Emergency Medicine avertit qu’entre 300 et 500 personnes par semaine meurent actuellement en raison de retards et de problèmes de soins urgents et d’urgence.

Le NHS England a déclaré qu’il ne reconnaissait pas ces chiffres, mais le Dr Ian Higginson, vice-président du collège, a accusé les dirigeants politiques de “presque une bataille de machisme et de déni” à propos de la crise.

M. Sunak subit une pression croissante de la part des députés conservateurs à propos de l’escalade des crises sous sa direction. Le Premier ministre ne devrait pas faire d’apparitions publiques cette semaine, les responsables insistant sur le fait qu’il travaille dur à Downing Street.

La dernière fois qu’ils se sont rendus dans un hôpital, le Premier ministre et son secrétaire à la Santé, Steve Barclay, ont été réprimandés par des membres du public.

Un ancien ministre conservateur a averti que les scènes chaotiques dans les hôpitaux et les gares, où beaucoup ont été forcés de travailler à domicile avec le début d’une autre grève des chemins de fer, « n’aidaient personne…. sauf travailliste ».

M. Sunak fait également face à des appels croissants au sein de son propre parti pour changer sa position sur les augmentations de salaire dans le secteur public. Le Premier ministre a averti qu’aller plus loin risquerait d’alimenter l’inflation.

Mais un député conservateur a déclaré qu’il était temps pour M. Sunak de faire des compromis sur le salaire du NHS, même s’il tient bon dans d’autres secteurs. Le député du mur rouge a déclaré que la position actuelle était « intenable ». “Je ne pense pas que dire ‘Nous ne pouvons pas nous le permettre’ fonctionnera”, a-t-il déclaré. “Vous ne pouvez pas continuer à voir si les infirmières ou le gouvernement gagneront la sympathie – vous n’allez pas gagner cela.”

L’ancien ministre du cabinet David Davis a soutenu la position du gouvernement sur les salaires – mais a averti M. Sunak qu’il pourrait perdre la bataille des cœurs et des esprits à cause des grèves à moins que le gouvernement n’améliore son argumentation.

“Ce qui est un problème, c’est la façon dont le gouvernement ne présente pas vraiment son cas”, a-t-il déclaré. « Des gens mourront à la suite des grèves syndicales du NHS. Nous devons clarifier ce point. Je veux que le gouvernement fasse comprendre au public qu’il y a un prix à cela. Ils devraient faire valoir un argument plus fort.

La porte-parole de la santé de Lib Dem, Daisy Cooper, a déclaré que l’idée que le NHS disposait d’un financement suffisant était “une insulte à tous ceux qui souffrent dans les couloirs des hôpitaux ou à l’arrière des ambulances parce que le gouvernement a refusé d’agir plus tôt”, a-t-elle déclaré. “Rishi Sunak devrait s’excuser auprès des patients, des infirmières et des ambulanciers pour l’échec de son gouvernement sur le NHS.”