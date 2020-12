Matt Hancock a fait face à une réaction brutale aujourd’hui après avoir affirmé que le Brexit signifiait que le Royaume-Uni avait battu le reste du monde pour approuver le nouveau vaccin contre le coronavirus.

Le secrétaire à la Santé s’est vanté que les Européens « bougeaient un peu plus lentement » en raison de la bureaucratie supplémentaire – mais a souligné que le jab Pfizer BioNTech avait encore subi d’intenses contrôles de sécurité.

Cependant, l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a rapidement minimisé l’idée, affirmant que l’approbation avait été faite en utilisant des dispositions du droit européen, qui lie toujours le Royaume-Uni jusqu’à la fin de la période de transition en janvier.

L’eurodéputé allemand Pieter Liese a insisté pour insister sur le fait que les États membres de l’UE auraient pu autoriser le vaccin mais avaient choisi d’attendre que l’Agence européenne des médicaments (EMA) examine plus d’informations plutôt que de suivre l’exemple « précipité » de la Grande-Bretagne.

Pendant ce temps, l’ambassadeur de Berlin au Royaume-Uni a publié une réplique acerbe après que le secrétaire aux Affaires, Alok Sharma, a déclaré que l’histoire se souviendrait de la « charge de l’humanité dirigée par le Royaume-Uni contre cette maladie ».

Andreas Michaelis a souligné que BioNTech était une entreprise allemande, ajoutant: « Pourquoi est-il si difficile de reconnaître cette avancée importante comme un grand effort et un succès internationaux? »

M. Hancock a lancé une série d’interviews ce matin, déclarant à Times Radio: « La raison pour laquelle nous avons pu avancer aussi vite et le Royaume-Uni est le premier pays au monde à disposer d’un vaccin cliniquement autorisé, la raison est double.

« Premièrement, parce que la MRHA a fait un excellent travail de collaboration avec l’entreprise pour examiner ces données au fur et à mesure qu’elles arrivent et faire les choses en parallèle, plutôt que l’une après l’autre comme elles le feraient normalement, c’est la première raison.

« La deuxième raison est que, alors que jusqu’à plus tôt cette année, nous étions à l’Agence européenne des médicaments (EMA), grâce au Brexit, nous avons pu prendre une décision en ce sens sur la base du régulateur britannique, un régulateur de classe mondiale, et ne pas aller au rythme des Européens, qui avancent un peu plus lentement.

« Nous effectuons tous les mêmes contrôles de sécurité et les mêmes processus, mais nous avons été en mesure d’accélérer leur mise en œuvre grâce au Brexit. »

M. Liese, qui siège à la commission de la santé publique du Parlement européen et est membre du parti CDU d’Angela Merkel, a déclaré: «Je considère cette décision comme problématique et je recommande aux États membres de l’UE de ne pas répéter le processus de la même manière.

« Quelques semaines d’examen approfondi par l’EMA valent mieux qu’une autorisation de mise sur le marché d’urgence hâtive d’un vaccin. »

Il a suggéré que cette décision aurait pu être influencée par les difficultés intérieures du Premier ministre Boris Johnson.

«La Grande-Bretagne a maintenant près de 60 000 morts par corona. Ajoutez à cela le fait que la Grande-Bretagne est une île et n’a jamais été membre de Schengen, ce qui signifie des frontières ouvertes en Europe », a-t-il déclaré.

« La Grande-Bretagne devrait se comparer davantage à des pays comme la Nouvelle-Zélande ou l’Irlande, qui ont une bien meilleure prise en main du taux d’infection. »

L’EMA a suggéré qu’elle imposait des contrôles plus stricts que le processus d’urgence utilisé par la MHRA.

Une porte-parole a déclaré: «L’autorisation temporaire du vaccin par la MHRA n’est pas une autorisation de mise sur le marché.

«Il diffère des autorisations de mise sur le marché par le niveau de preuve soumis et les contrôles requis.»

L’EMA estime que le processus d’autorisation de mise sur le marché conditionnelle (AMC) est «le mécanisme de réglementation le plus approprié à utiliser dans l’urgence pandémique actuelle».

Une application CMA s’appuie sur des «données complètes» soumises par les entreprises et «fournit un cadre contrôlé et robuste».

BioNTech est une entreprise allemande et les tentatives des ministres de présenter l’approbation comme une réussite britannique ont été critiquées par le gouvernement de Berlin.

L’ambassadeur d’Allemagne au Royaume-Uni, Andreas Michaelis, a attaqué l’affirmation du secrétaire aux affaires Alok Sharma selon laquelle «dans les années à venir, nous nous souviendrons de ce moment comme du jour où le Royaume-Uni a mené la charge de l’humanité contre cette maladie».

Le diplomate a déclaré: «Pourquoi est-il si difficile de reconnaître cet important pas en avant comme un grand effort et un succès internationaux?

«Je ne pense vraiment pas que ce soit une histoire nationale.

« Bien que la société allemande BioNTech ait apporté une contribution cruciale, celle-ci est européenne et transatlantique. »

Lors d’un point de presse, le chef de la MHRA, le Dr June Raine, a déclaré: «Nous avons été en mesure d’autoriser la fourniture de ce vaccin en utilisant les dispositions du droit européen qui existent jusqu’au 1er janvier.

«Notre vitesse ou nos progrès ont été totalement dépendants de la disponibilité des données dans notre examen continu et des conseils indépendants que nous avons reçus.

Downing Street s’est arrêté avant de soutenir l’affirmation de M. Hancock sur le Brexit.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: « Il est clair que nous sommes le premier pays au monde à approuver ce vaccin et c’est une nouvelle incroyablement positive que nous pourrons commencer à le distribuer. »