Rovio Entertainment Corporation précise ses perspectives pour 2023 et publie ses perspectives de revenus pour le premier trimestre 2024

Rovio Entertainment Corporation Informations privilégiées 7 novembre 2023 à 18h30 EET

Information privilégiée : Rovio Entertainment Corporation précise ses perspectives pour 2023 et publie ses perspectives de chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2024

Suite à la réalisation d’une offre volontaire en espèces recommandée pour toutes les actions émises et en circulation de Rovio Entertainment Corporation (« Rovio ») par Sega Europe Limited, Sega Sammy Holdings Inc., en tant qu’actionnaire indirect de Sega Europe Limited, inclura des informations sur les actions de Rovio. chiffre d’affaires attendu d’octobre 2023 à mars 2024, fin de l’exercice de Sega Sammy Holdings Inc., dans leur prochaine publication des résultats le 8 novembre 2023.

Rovio précise ainsi ses perspectives pour 2023 et publie des perspectives de revenus pour le premier trimestre 2024.

Perspectives 2023 (à préciser) et T1 2024

En 2023, le chiffre d’affaires comparable de Rovio devrait être inférieur à celui de 2022 et le bénéfice d’exploitation ajusté devrait être au niveau de 2022. Le chiffre d’affaires comparable pour le quatrième trimestre 2023 devrait être à un niveau similaire à celui du troisième trimestre 2023.

Les revenus comparables pour le premier trimestre 2024 devraient être à un niveau similaire à celui du troisième trimestre 2023.

