Rover Persévérance de la NASA : découverte d’un paquet de cordes à la surface de Mars

Inscrivez-vous à la newsletter scientifique Wonder Theory de CNN. Explorez l’univers avec des nouvelles sur des découvertes fascinantes, des avancées scientifiques et plus encore.

La caméra d’évitement de danger avant gauche du rover a pris une photo de l’objet de couleur claire le 12 juillet que certaines personnes ont comparé à des spaghettis.

Les responsables de l’agence spatiale ont confirmé qu’ils pensaient que l’objet était une ficelle laissée par l’atterrissage de Persévérance.

La chaîne pourrait provenir du rover ou de son étage de descente, un composant similaire à un jet pack propulsé par fusée utilisé pour abaisser en toute sécurité le rover à la surface de la planète, selon un porte-parole de la mission Perseverance au Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, Californie .

Persévérance n’avait pas été auparavant dans la zone où la ficelle a été trouvée, il est donc probable que le vent l’ait emportée là-bas, a déclaré le porte-parole.