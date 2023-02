Rouvrir l’enquête sur les allégations d’islamophobie au sein du parti conservateur, a exhorté le nouveau président

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le nouveau président conservateur Greg Hands a été invité à rouvrir une enquête sur l’islamophobie présumée dans son parti à la suite des affirmations d’un député selon lesquelles elle aurait été limogée en tant que ministre en raison de sa foi.

Nusrat Ghani, la députée de Wealden dans l’East Sussex, a affirmé que les whips du parti lui avaient dit qu’elle avait été démis de ses fonctions de ministre des Transports lors d’un remaniement en 2020 parce que sa «musulmanité» avait «mis ses collègues mal à l’aise».

Mark Spencer, whip en chef à l’époque, a rejeté les allégations et les a qualifiées de “complètement fausses” et “diffamatoires”.

Une enquête du Cabinet Office a été lancée pour «établir les faits» sur l’incident présumé, mais a été laissée «en suspens» à la suite du limogeage du conseiller indépendant en éthique du gouvernement et de deux changements de Premier ministre.

Greg Hands, président du Parti conservateur, part après une réunion du Cabinet à Downing Street, Londres (James Manning/PA) (fil de sonorisation)

Dans une lettre vue par L’indépendantAnneliese Dodds, la présidente du Parti travailliste, appelle son homologue, M. Hands, à rouvrir l’enquête après la nomination par le Premier ministre Rishi Sunak de Sir Laurie Magnus au poste de nouveau chef de l’éthique de Downing Street.

Mme Dodds a déclaré que le fait de ne pas enquêter correctement sur les allégations de Mme Ghani et la prétendue islamophobie avec le Parti conservateur saperait les prétentions de M. Sunak de diriger un gouvernement de “professionnalisme, intégrité et responsabilité à tous les niveaux”.

M. Spencer a été nommé ministre au ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales en septembre de l’année dernière lorsque M. Sunak est entré au n ° 10, tandis que Mme Ghani a été nommée ministre au ministère des Affaires et du Commerce.

“Il est franchement honteux qu’une enquête importante sur l’islamophobie au cœur du gouvernement puisse encore être en suspens, apparemment oubliée”, a ajouté Mme Dodds.

“Il vous dit tout ce que vous devez savoir sur l’engagement des conservateurs à lutter contre l’islamophobie et la faiblesse de Rishi Sunak à ne pas s’attaquer à ce problème.

Le député d’Oxford East a également demandé à M. Hands si son parti adopterait le groupe parlementaire multipartite sur la définition de l’islamophobie par les musulmans britanniques.

Anneliese Dodds affirme que le fait de ne pas mener d’enquête menace de saper la prétention de Sunak à diriger un gouvernement intègre (PENNSYLVANIE)

Un groupe parlementaire multipartite (APPG) sur les musulmans britanniques a défini l’islamophobie en 2018 comme un “type de racisme qui cible les expressions de la musulmanité”, ce qui a été accepté par les travaillistes et d’autres partis d’opposition mais rejeté par le gouvernement conservateur.

Les chiffres du gouvernement ont montré que les crimes de haine religieux ciblant les musulmans au Royaume-Uni ont augmenté de 28% au cours de l’année écoulée, représentant 42% de tous les crimes de haine religieux enregistrés en 2021/22.

Les musulmans sont également les victimes de la plus forte proportion de crimes de haine motivés par la religion au cours de chacune des cinq dernières années.

Un porte-parole du Parti conservateur a déclaré : « Le parti s’est activement engagé à enquêter et à lutter contre la haine anti-musulmane. Le Parti conservateur a une approche de tolérance zéro à l’égard de toutes les formes de préjugés et de discrimination et dans le cadre de cet engagement, nous avons demandé au professeur Swaran Singh de mener une vaste enquête sur ces questions.

« Il s’agissait d’une enquête indépendante et approfondie qui a formulé 27 recommandations complètes et stimulantes, que nous avons acceptées dans leur intégralité.

« Suite à cela, nous avons commandé un examen d’un an de nos progrès dans la mise en œuvre des recommandations du rapport. Nous pensons avoir fait des progrès très substantiels et grandement amélioré notre processus de traitement des plaintes.

Le Cabinet Office a déclaré que l’enquête était “en cours”, mais n’a pas été en mesure de dire à quel stade en était le processus ni quand il se terminerait.